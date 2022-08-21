خبر في الجول - الأهلي يتم اتفاقه مع شادي حسين وميسي.. وسيراميكا كليوباترا يرغب في ثنائي الأحمر

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع الثنائي شادي حسين ومصطفى سعد ميسي لاعبي سيراميكا كليوباترا، وبدأ تفاوضه مع النادي لحسم الصفقتين.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي بدأ مفاوضاته الرسمية مع سيراميكا كليوباترا لحسم ضم الثنائي.

ولا يمانع سيراميكا كليوباترا في رحيل ثنائي الفريق إلى الأهلي، ويرغب في ضم لاعبين من الفريق الأحمر.

وأنهى الأهلي الاتفاق مع شادي حسين ومصطفى ميسي على الشروط الشخصية ويتبقى الحصول على موافقة نادي سيراميكا كليوباترا.

وعرض الأهلي على سيراميكا كليوباترا ضم لاعب على سبيل الإعارة وآخر بصفة نهائية من أجل إتمام الصفقة.

ولكن سيراميكا كليوباترا يرغب في ضم اثنين من لاعبي الأهلي بصفة نهائية.

وحدد سيراميكا كليوباترا الرباعي محمد شريف وحسام حسن ومحمد محمود وصلاح محسن لاختيار اثنين منهم للانضمام إلى الفريق.

ولعب شادي حسين 30 مباراة في الدوري هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدف آخر.

أما مصطفى سعد "ميسي" خاض 29 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف وصناعة 3 آخرين.

اقرأ أيضا:

رئيس إنبي يحدد سعر إيبوكا

إيسترن كومباني يرفض ما حدث في مواجهة المقاولون والمقاصة

وزير الرياضة: نحترم رموزنا ولا يصح إلا الصحيح

الاتحاد يتحدث عن الحل الودي مع حسام عاشور

لاعبة وادي دجلة عن حلم تمثيل منتخب إيطاليا