خبر في الجول - الأهلي يفاوض إنبي من أجل مصطفى شلبي.. وخلاف على مقابل الصفقة

تواصل النادي الأهلي مع مجلس إدارة إنبي من أجل ضم مصطفى شلبي لاعب الفريق البترولي.

وأبدى إنبي مرونة في رحيل مصطفى شلبي لكن تمسكت إدارة النادي أن يكون ذلك بمقابل مادي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي بدأ مفاوضاته الرسمية مع نادي إنبي من أجل ضم مصطفى شلبي.

ويرغب الأهلي في أن تكون قيمة الصفقة انتقال لاعبين سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

ورفض إنبي فكرة الصفقة التبادلية وأبدى رغبته في أن تكون بمقابل مادي.

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

وفي مباراة كأس مصر التي ودع فيها إنبي أمام البنك الأهلي، سجل مصطفى شلبي هدفين وصنع آخر والتي انتهت بنتيجة 4-4 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح.

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