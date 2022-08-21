محمد صلاح: أنا مجنون بـ التفاصيل الصغيرة.. وحقيقة معرفة الأرقام القياسية

الأحد، 21 أغسطس 2022 - 13:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فولام وليفربول

كشف محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول تعلقه بالتفاصيل الصغيرة ومساهمتها في إحداث الفارق.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويستعد صلاح للعب مباراة هامة مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد مساء غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أركز جدا على التفاصيل الصغيرة لأنني أعتقد أن تلك التفاصيل في النهاية ستحدث فرقا كبيرا بين اللاعبين".

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وأضاف "أحاول أن أسأل عن كل شيء ولدي كل التفاصيل، ليس فقط في اللعبة ولكن حتى في الطعام والشراب والنوم والوقت وكل شيء، أعتقد أنني مجنونا بشأن ذلك لأنني أعتقد أنه أحدث فرقا كبيرا".

وبالحديث عن مباراة مانشستر يونايتد أوضح "مباراة كبيرة وأنا متحمس دائما لهذا اللقاء، قبل عامين كان الجميع يقولون لم تسجل أبدا في شباك يونايتد".

وبات صلاح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي، كما سجل هدفين في مباراة الإياب.

وشدد "الآن تغيرت الحياة، كان الأمر دائما في ذهني، أحاول تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات والحصول على النقاط وهذا هو الأكثر أهمية".

وبالحديث عن متابعة الأرقام القياسية كشف صلاح "لا يمكنني الكذب، أعرف عن الأرقام القياسية بالتأكيد، لكني أحاول فقط جعل الفريق يفوز بالمباريات".

واختتم صلاح تصريحاته "الأمر لا يتعلق بتسجيلي فقط ولكن بأنني أريد فوز الفريق بالدوري ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وسجل صلاح 31 هدفا وصناعة 15 آخرين في جميع مسابقات الموسم الماضي.

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