"الـVAR والملاعب والإنترنت".. عامر حسين يشرح لـ في الجول سبب عدم إقامة المباريات في نفس التوقيت

شرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية، سبب عدم إقامة مباريات الجولتين 32 و33 للدوري المصري في توقيت واحد.

وكان نادي المقاولون العرب قد خاطب اتحاد الكرة ورابطة الأندية اليوم الخميس احتجاجًا على مواعيد مباريات الجولتين 32 و33.

وأرجع حسين في حديثه لـ FilGoal.com عدم إقامة المباريات في نفس التوقيت لـ 5 أسباب رئيسية.

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وقال حسين: "أولًا، لدينا 4 مباريات VAR فقط، مما يحد من عدد المباريات التي يمكن إقامتها في نفس اليوم".

وأضاف: "ثانيًا، عدة فرق تتشارك نفس الملعب مثل الإسكندرية والسلام وبتروسبورت".

وتابع: "ثالثًا، الأهلي يواجه الإسماعيلي يوم 21 أغسطس في مباراة مؤجلة قبل انطلاق الجولة 32".

وواصل: "رابعًا، كل نتائج المباريات صارت معروفة لحظة بلحظة من خلال الإنترنت والرسائل حال إقامتها في نفس الوقت".

وأتم: "خامسًا، بعض الأندية مطالبة بالفوز بغض النظر عن نتائج الآخرين".

وتواصل محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة مع عامر حسين لإبلاغه باحتجاج المقاولون وأرسل خطابا بنفس المعنى لرابطة الأندية.

وأشار خطاب المقاولون العرب على أن المواعيد المعلنة تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية خاصة التي تتواجد في ترتيب متراجع وتصارع على البقاء في الدوري.

وشدد خطاب المقاولون على أن لائحة المسابقة التي يتم العمل بها آخر عشر سنوات تقضي بإقامة الأسابيع الثلاثة الأخيرة في يوم وتوقيت واحد.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت أمس الأربعاء موعد الجولتين 32 و33 من الدوري. (من هنا)

ويرى المقاولون أن الجدول يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بسبب لعب الفريق في يوم ومنافسيه في اليوم التالي.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة ويتبقى للفريق أربع مباريات في الدوري.

ويلعب المقاولون مباراته المقبلة أمام مصر للمقاصة مساء غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين.

ويبتعد المقاولون العرب عن المراكز المؤدية للهبوط بثلاث نقاط فقط.

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