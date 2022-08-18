فيفا يعلن بيع 2.45 مليون تذكرة لـ كأس العالم في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيع 2.45 مليون تذكرة من تذاكر منافسات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل وحتى 18 من شهر ديسمبر.

وكشف فيفا في بيانه "مع بقاء أقل من 100 يوم حتى بداية أكبر عرض على وجه الأرض، تم بيع 2.45 مليون تذكرة في أول بطولة كأس عالم لكرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي".

وأضاف "تم بيع أكثر من نصف مليون تذكرة في آخر فترة مبيعات، مع ارتفاع الطلب من المنطقة العربية والأمريكيتين وأوروبا، وسيتم الإعلان عن موعد إطلاق مرحلة البيع التالية أواخر سبتمبر".

وتابع "خلال فترة المبيعات الأخيرة والتي كانت بين 5 يوليو وحتى 16 من شهر أغسطس تمكن المشجعون من شراء التذاكر على أساس أسبقية الحضور وتم بيع 520 ألف و532 تذكرة".

وتلعب بطولة كأس العالم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وستكون الأخيرة بمشاركة 32 فريقا قبل أن يتم زيادة العدد إلى 48 منتخبا بداية من 2026.

وتأتي مجموعات كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا - ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا -أستراليا - الدنمارك - تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية

كرة كأس العالم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد كشف عن تصميم الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 من إنتاج شركة أديداس.

وأشار فيفا في بيانه إلى أن الكرة سيطلق عليها اسم الرحلة وهو اسم مستوحى من الثقافة القطرية.

وفقا لبيان فيفا فإن الرحلة ستدعم سرعات المباريات القصوى، إذ أنها ستتنقل في الهواء وعلى أرض الملعب أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة وذلك لزيادة سرعة المباريات.

كما أن الكرة ستوفر أعلى مستويات الدقة والموثوقية في الملعب ويرجع ذلك إلى تصميمها الخارجي.

وعلق جان فرانسوا باثي مدير التوسيق في فيفا قائلا: "هذه كرة رسمية مذهلة وعالية الجودة من أديداس وسيستمتع بها النجوم الذين سيشاركون في أكبر صرح في العالم في قطر".

وتابع "مشوار الرحلة حول العالم سيمثل الوصول المذهل لكأس العالم وسيمنح المشجعين فرصة فريدة للتفاعل مع الحدث، إذ أن الإثارة ترتفع كثيرا قبل الانطلاقة الكبيرة".

وتعد كرة الرحلة هي الكرة الـ 14 على التوالي التي تصنعها شركة أديداس من أجل بطولات كأس العالم.

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