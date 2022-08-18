حطها في الجول يا ضياء (3) الصبر مفتاح النجاح قبل الجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي
الخميس، 18 أغسطس 2022 - 14:11
كتب : محمود ضياء
بعد مفاجآت أول جولتين وصدمة إيقاف داروين نونيز، ما العمل في فانتازي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثالثة من المسابقة؟
محمود ضياء يصحبكم في حلقة جديدة من حطها في الجول يا ضياء لطرح أفضل نصائح فانتازي الدوري الإنجليزي.
شاهد الحلقة وأخبرنا بتشكيلك في الجولة المقبلة.
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