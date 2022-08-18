حطها في الجول يا ضياء (3) الصبر مفتاح النجاح قبل الجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 14:11

كتب : محمود ضياء

حطها في الجول يا ضياء

بعد مفاجآت أول جولتين وصدمة إيقاف داروين نونيز، ما العمل في فانتازي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثالثة من المسابقة؟

محمود ضياء يصحبكم في حلقة جديدة من حطها في الجول يا ضياء لطرح أفضل نصائح فانتازي الدوري الإنجليزي.

شاهد الحلقة وأخبرنا بتشكيلك في الجولة المقبلة.

حطها في الجول يا ضياء الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تليجراف: يونايتد يستهدف ضم حارس إيفرتون تشيلسي يتوعد مشجعه الذي عامل سون بعنصرية الاتحاد الإنجليزي يتهم مانشستر سيتي بالتقصير لهذا السبب فان نيستلروي يكشف شعوره بعد مشاهدة فيرجسون له كمدرب ليكيب: ناديان إنجليزيان يتنافسان على ضم قائد ليون تقرير إيطالي: توتنام مهتم بالتعاقد مع صانع ألعاب أتالانتا تقرير: هودسون أودوي يطلب الرحيل عن تشيلسي.. وأرسنال يراقب الموقف كوكوريا عن حادثة شد شعره: ليس لدي مشكلة ولن أقصه
أخر الأخبار
تصفيات أمم إفريقيا - التعليق الأول من ميكالي بعد قرعة المنتخب الأوليمبي 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
تليجراف: يونايتد يستهدف ضم حارس إيفرتون 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – زكريا الوردي يصل مصر اليوم للتوقيع مع الزمالك 31 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثلتيك: الصفقة الـ16.. توتنجهام فورست يضم لاعب ولفرهامبتون 33 دقيقة | ميركاتو
"الـVAR والملاعب والإنترنت".. عامر حسين يشرح لـ في الجول سبب عدم إقامة المباريات في نفس التوقيت 47 دقيقة | الكرة المصرية
الولاية الثانية.. عموتة مديرا فنيا لـ الوداد 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
ضربة قوية لـ المكسيك.. إصابة تيكاتيتو كورونا وغيابه عن كأس العالم ساعة | أمريكا
أبطال أوروبا للسيدات - شروق السيد على مقاعد بدلاء أوليمبيا كلوج ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة