المقاولون العرب يحتج على جدول الجولتين المقبلتين في الدوري

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

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أرسل نادي المقاولون العرب خطابا رسميا اليوم الخميس إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة احتجاجا على جدول الجولتين 32 و33 في الدوري المصري.

وتواصل محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لإبلاغه باحتجاج المقاولون وأرسل خطابا بنفس المعنى لرابطة الأندية.

وأشار خطاب المقاولون العرب على أن المواعيد المعلنة تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية خاصة التي تتواجد في ترتيب متراجع وتصارع على البقاء في الدوري.

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وشدد خطاب المقاولون على أن لائحة المسابقة التي يتم العمل بها آخر عشر سنوات تقضي بإقامة الأسابيع الثلاثة الأخيرة في يوم وتوقيت واحد.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت أمس الأربعاء موعد الجولتين 32 و33 من الدوري. (من هنا)

ويرى المقاولون أن الجدول يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بسبب لعب الفريق في يوم ومنافسيه في اليوم التالي.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة ويتبقى للفريق أربع مباريات في الدوري.

ويلعب المقاولون مباراته المقبلة أمام مصر للمقاصة مساء غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين.

ويبتعد المقاولون العرب عن المراكز المؤدية للهبوط بثلاث نقاط فقط.

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