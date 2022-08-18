تصفيات أمم إفريقيا - من أجل باريس 2024.. الكشف عن منافسي منتخب مصر الأولمبي المحتملين

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 13:40

كتب : محمد عبد العظيم

الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي

أسفرت قرعة تصفيات أمم إفريقيا عن منافسي منتخب مصر الأولمبي المحتملين في الدور الثاني والثالث.

وتم إعفاء 18 منتخبا من بينهم منتخب مصر حامل اللقب، ليبدأ مشواره بالدور الثاني للتصفيات في شهر أكتوبر المقبل.

ويواجه منتخب مصر تحت 23 عاما الفائز من مواجهة بوتسوانا وإي سواتيني في الدور الثاني.

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وتقام مباريات الدور الثاني، ذهابا أحد أيام 21 إلى 23 أكتوبر خارج مصر، بينما لقاء الإياب في مصر بالفترة من 28 إلى 30 بالشهر نفسه داخل مصر.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور الثالث يلعب أمام الفائز من منتخبي زامبيا وسيراليون.

ويقام ذهاب وإياب الدور الثالث في الفترة من 20 إلى 29 مارس المقبل.

وحال تخطي الدور الثالث يتأهل المنتخب إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام بطولة إفريقيا في المغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأولى بينما يخوض الرابع ملحق مع نظيره الآسيوي من أجل التأهل لأولمبياد باريس.

ويقود البرازيلي روجيرو ميكالي المنتخب الأولمبي ويعاونه وائل رياض بينما عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب وائل رياض وعصام الحضري كلا من تياجو كونيا وليوناردو فاجونيدس وجواو بيدرو.

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

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