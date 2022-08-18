الاتحاد الإنجليزي يتهم مانشستر سيتي بالتقصير لهذا السبب

أدين نادي مانشستر سيتي بخرق قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أثناء الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

سيتي فاز 3-2 على أستون فيلا في الجولة الأخيرة من المسابقة، وحصد اللقب بعد التفوق بنقطة على ليفربول الذي هزم ولفرهامبتون بنتيجة 3-1 في الوقت نفسه.

ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا ذكر فيه: "الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتهم مانشستر سيتي بخرق القاعدة E20، حين سمح لجماهيره باقتحام الملعب بعد صافرة نهاية مباراة أستون فيلا".

وأضاف البيان "فشل نادي مانشستر سيتي في التأكد من أن المتفرجين تصرفوا بطريقة منظمة وامتنعوا عن استخدام التهديد والسلوك العنيف أثناء اقتحام أرض الملعب".

وأتم البيان "أمام نادي مانشستر سيتي حتى يوم الخميس 25 أغسطس 2022 للرد على هذه التهمة".

𝐌𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐂𝐈𝐓𝐘 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 🏆 Manchester City come from 2-0 down to beat Aston Villa and win the Premier League! 🎉 pic.twitter.com/SVezLU6QVb — Football Daily (@footballdaily) May 22, 2022

الصراع بين سيتي وليفربول كان ناريا حتى الدقائق الأخيرة من مباريات الجولة الأخيرة التي أقيمت في توقيت واحد.

تأخر مانشستر سيتي بهدفين، قبل أن يقلب الطاولة في دقائق قليلة خلال الشوط الثاني ويتوج باللقب.

ولم يشفع الفوز على ولفرهامبتون لليفربول وظل خلف سيتي بنقطة واحدة.

ليتكرر سيناريو موسم 2018-2019 حين تفوق الفريق السماوي على ليفربول بنقطة واحدة.

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