تقرير فرنسي: البرازيل تواجه تونس والجزائر استعدادا لـ كأس العالم

يستعد منتخب البرازيل لكأس العالم بمواجهتين عربيتين في التوقف الدولي المقبل.

ويبدأ التوقف الدولي القادم في 19 من شهر سبتمبر على أن ينتهي يوم 27 من الشهر نفسه.

ويعتبر ذلك هو التوقف الأخير قبل منافسات كأس العالم المقرر لها من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وكشف إريك فروسيو صحفي ليكيب الفرنسية عن اتفاق البرازيل على إقامة مباراتين وديتين أمام كل من تونس والجزائر على الترتيب.

وأشار فروسيو إلى أن البرازيل ستواجه تونس يوم 22 من شهر سبتمبر المقبل بينما مواجهة الجزائر يوم 27 من الشهر نفسه.

وأوضح الصحفي الفرنسي أن مباراة واحدة على الأقل من المباراتين ستكون في فرنسا وربما تكون المباراتين.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة السابعة بجوار منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

ويستهل منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم يوم 24 نوفمبر بمواجهة صربيا.

بينما في الجولة الثانية يلعب نجوم السامبا أمام سويسرا يوم 28 من الشهر نفسه.

ويختتم منتخب البرازيل مباريات دور المجموعات يوم 2 ديسمبر بمواجهة الكاميرون.

وكان منتخب تونس قد تأهل إلى كأس العالم ويقع في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.

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