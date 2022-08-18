فان نيستلروي يكشف شعوره بعد مشاهدة فيرجسون له كمدرب

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 12:41

كتب : FilGoal

رود فان نيستلروي

كشف رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق ومدرب إيندهوفن الحالي كواليس ما حدث عندما علم أن مدربه السابق السير أليكس فيرجسون يشاهده من الملعب وهو يتولى تدريب فريق أيندهوفن.

فيرجسون حضر مباراة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي مع إيندهوفن في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا بملعب إيبروكس مساء الثلاثاء.

وقال فان نيستلروي في تصريحات نشرها موقع يونايتد: "لقد كانت لحظة فخر بالنسبة لي أن يشاهدني فيرجسون وأنا أدرب فريقي".

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وأضاف "أنا سعيد لأنه بخير. لقد تحدثت إليه لفترة وجيزة، إنه بصحة جيدة، ويبدو في أفضل حال".

عمل الثنائي معا في مانشستر يونايتد بين عامي 2001 و2006.

وتابع الهولندي "من الرائع رؤيته. شعرت بالفخر حين علمت أن فيرجسون يشاهدني كمدرب".

وأتم مازحا "سأشعر بسعادة بالغة إذا انتهى به الأمر لأن أصبح 1% كمدرب جيد مثل فيرجسون".

المباراة انتهت بالتعادل 2-2، على أن يتم الحسم في لقاء الإياب بملعب فيليبس يوم الأربعاء المقبل.

المهاجم السابق بدأ مسيرته التدريبية بشكل مميز، فقد عبر عقبة موناكو في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا وانتصر في أول مباراتين بالدوري الهولندي.

كما حقق كأس السوبر الهولندي.

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