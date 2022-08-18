رئيس إيسترن: تلقينا عدة عروض لضم بن عيفية ومتعب

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

الأهلي - إيسترن كومباني

كشف نصر عبد العزيز رئيس نادي إيسترن كومباني عن تلقيه العديد من العروض لبعض لاعبي فريقه.

أحمد متعب

النادي : إيسترن كومباني

إيسترن كومباني

وتعادل الأهلي سلبيا مع إيسترن كومباني في الجولة الـ31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد العزيز عبر صدى البلد: "تلقينا عدة عروض لضم فراس بن عيفية وأحمد متعب ولكن لن نفتح هذا الملف إلا بعد نهاية الدوري".

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وأضاف "راضي عن النتيجة والآداء أمام الأهلي وما قدمه الجهاز الفني واللاعبين".

وواصل "أتمنى أن تنتهي مباراة الجونة وغزل المحلة بالتعادل ليدعم موقفنا في البقاء بالدوري".

وأتم تصريحاته "وضعنا خطة لدعم الفريق في الموسم المقبل بمجموعة جيدة من اللاعبين حسب رؤية الجهاز الفني".

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

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