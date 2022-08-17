تشكيل الأهلي - محمد أشرف أساسي أمام إيسترن.. وعودة عبد القادر لمقاعد البدلاء

دفع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بـ محمد أشرف الظهير الأيسر في التشكيل الأساسي لفريقه أمام إيسترن كومباني.

ويلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني في الجولة الـ31 من الدوري المصري التي تقام بملعب المقاولون العرب.

ويشارك اللاعب الشاب ميدو نبيل في التشكيل الأساسي للأهلي، كما يلعب محمد محمود في وسط الملعب بجوار محمد فخري.

ويقود حسام حسن الهجوم الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – محمود متولي - رامي ربيعة – محمد أشرف

الوسط: محمد فخري – ميدو نبيل – محمد محمود

الهجوم حسام حسن – زياد طارق

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – صلاح محسن – لويس ميكيسوني – محمد هاني – أحمد سيد غريب – رأفت خليل – أحمد عبد القادر – محمد نصير – أحمد سيد عبد النبي

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، ويأتي إيسترن في المركز الـ16 برصيد 28 نقطة.

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