قائمة غيابات ليفربول تصل إلى 10 لاعبين

تتلقى جماهير ليفربول الضربة تلو الأخرى منذ بداية الموسم، وذلك حتى وصلت قائمة اللاعبين الغائبين عن ليفربول إلى 10 لاعبين.

وتضم قائمة غيابات ليفربول بسبب الإصابة، كل من جويل ماتيب وروبرتو فيرمينو وتياجو الكانتارا وإبراهيما كوناتي، وكيرتس جونز وديوجو جوتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وكالفين رامزي وكويفن كيليهير.

بالإضافة إلى إيقاف داروين نونيز بسبب الطرد أمام كريستال بالاس.

أقرب اللاعبين إلى العودة هو فيرمينو الذي غاب عن التعادل 1-1 أمام كريستال بالاس كإجراء احترازي.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد المباراة: "روبرتو لم يتمكن من المشاركة أمام بالاس لكنه سيعود الأسبوع المقبل".

من المقرر أن يغيب داروين نونيز لثلاث مباريات بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها ضد بالاس.

وبذلك سيغيب نونيز عن مباريات ليفربول الثلاثة المقبلة، ضد مانشستر يونايتد وبورنموث ونيوكاسل يونايتد أيام 22 و27 و31 أغسطس.

بينما يعود للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي بداية من مباراة الدربي ضد إيفرتون يوم 3 سبتمبر المقبل.

نونيز الذي انضم إلى ليفربول هذا الصيف قادما من بنفيكا، حين الموسم الجديد بشكل رائع بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما في أول مباراتين.

من جهته، أقر يورجن كلوب مدرب ليفربول بصحة قرار طرد مهاجمه داروين نونيز في مباراة الفريق ضد كريستال بالاس.

وقال كلوب في تصريحاته لسكاي سبورتس: "لقد بدأ داروين نونيز الشوط الثاني بشكل إيجابي ولكن البطاقة الحمراء كانت خطوة للوراء. بالتأكيد كان طردا صحيحا. لقد تم استفزازه ولكن هذه ليست الطريقة التي يجب أن يتصرف بها".

وأضاف "روبرتو فيرمينو قد يكون جاهزا في الأسبوع المقبل مرة أخرى".

وتابع "تعادلنا بعد الطرد بـ 4 دقائق وبـ 10 لاعبين. أنا فخور حقا".

وفي حديث آخر مع قنوات beIN Sports قال كلوب عن نونيز: "وددت لو قلت له قبل الطرد أن هذه الأمور يمكن أن تحدث. الآن سنلعب 3 مباريات بدونه وسيكون لدينا الوقت لنخبره بذلك".

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وتقدم ويلفرد زاها لصالح كريستال بالاس، قبل أن يتعادل لويس دياز بعد الطرد في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.







































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