مران الزمالك - جلسة بين فيريرا والونش.. ومشاركة فتوح ونيمار

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 19:30

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الإسماعيلي

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وذلك خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتناولت الجلسة الحديث حول الاستعدادات الخاصة بمباراة فاركو المقبلة في بطولة الدوري الممتاز، بجانب التشاور في بعض الأمور الخططية الخاصة التي سيتم العمل عليها خلال التدريبات مع اللاعبين.

ورفع الجهاز الفني المعدل البدني للاعبين بشكل تدريجي وركز على علاج الإرهاق بجانب مرونة الجسم وتهيئته بالشكل المطلوب استعدادا للفترة المقبلة.

أخبار متعلقة
الكومي لـ في الجول: الأهلي والزمالك طلبا ضم باهر المحمدي الكومي لـ في الجول: وصلتنا عروض لضم عبد الرحمن مجدي من الأهلي والزمالك ونادٍ سعودي خبر في الجول – القصة الكاملة لاهتمام الزمالك بالتعاقد مع ناصر منسي وأحمد ياسين

وحرص فيريرا على عقد جلسة مع محمود حمدي "الونش" على هامش المران لمنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة بمركزة، كذلك شرح له بعض الأمور الخططية المطلوبة تنفيذها في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

وأدى كل من حازم إمام وإمام عاشور وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني وأحمد سيد "زيزو" وحسام عبد المجيد ومحمد أشرف "روقا" وسيف الدين الجزيري لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية إضافية.

وقرر الجهاز الفني اكتفاء هؤلاء اللاعبين بأداء الحصة التأهيلية بجانب خوض تدريبات فنية خفيفة، وعدم المشاركة في التقسيمة الخططية، وذلك وفقا للبرنامج التدريبي المخصص لهم.

كما أدت هذه المجموعة بعض التدريبات الاستشفائية في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف أعضاء الجهاز الطبي، وذلك ضمن البرنامج المخصص لهم لعلاج الإرهاق.

وشارك الثنائي أحمد فتوح وسيد عبد الله "نيمار" في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وتواجد الثنائي في التدريبات التأهيلية والخططية والتقسيمة الفنية بشكل طيبعي، ويأتي ذلك عقب اكتفاء الثنائي بأداء التدريبات التأهيلية في مران أمس الثلاثاء بقرار من الجهاز الفني.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.

اقرأ أيضا:

حقيقة اهتمام الأهلي بثنائي الإسماعيلي

حوار ناري لـ طارق العشري

10 غيابات دفعة واحدة لـ ليفربول

أكرم توفيق يوضح حقيقة طلب سواريش

الموافقة على طلب كلاتنبرج

الزمالك الدوري المصري فيريرا
نرشح لكم
تشكيل إيسترن كومباني - بن عيفية يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي - محمد أشرف أساسي أمام إيسترن.. وعودة عبد القادر لمقاعد البدلاء الإعلان عن موعد الجولتين المقبلتين من الدوري المصري.. وموقف الختام مباشر في الدوري - إنبي (0)-(1) طلائع الجيش.. انطلاق الشوط الثاني مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف حقيقة الاهتمام بضم عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي الكومي لـ في الجول: الأهلي والزمالك طلبا ضم باهر المحمدي لتطوير التحكيم المصري.. اتحاد الكرة يوافق على طلب كلاتنبرج حوار في الجول - العشري يتحدث عن الطفرة في أداء الجيش.. وأسباب انتقال مهند لاشين لـ فيوتشر
أخر الأخبار
تشكيل إيسترن كومباني - بن عيفية يقود الهجوم أمام الأهلي 8 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - محمد أشرف أساسي أمام إيسترن.. وعودة عبد القادر لمقاعد البدلاء 18 دقيقة | الكرة المصرية
إيمري يغلق الباب في وجه برشلونة: فويث سعيد جدا في فياريال 27 دقيقة | الدوري الإسباني
الإعلان عن موعد الجولتين المقبلتين من الدوري المصري.. وموقف الختام 43 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - جلسة بين فيريرا والونش.. ومشاركة فتوح ونيمار 44 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير إيطالي: توتنام مهتم بالتعاقد مع صانع ألعاب أتالانتا 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير تركي: بعد ميرتينز وتوريرا.. جالاتاسراي يرغب في ضم هازارد 56 دقيقة | ميركاتو
جوتي: تركي آل الشيخ ذكي للغاية ولم يعتمد على أمواله في شراء النجوم 58 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل 4 في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة