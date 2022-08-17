مران الزمالك - جلسة بين فيريرا والونش.. ومشاركة فتوح ونيمار

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وذلك خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتناولت الجلسة الحديث حول الاستعدادات الخاصة بمباراة فاركو المقبلة في بطولة الدوري الممتاز، بجانب التشاور في بعض الأمور الخططية الخاصة التي سيتم العمل عليها خلال التدريبات مع اللاعبين.

ورفع الجهاز الفني المعدل البدني للاعبين بشكل تدريجي وركز على علاج الإرهاق بجانب مرونة الجسم وتهيئته بالشكل المطلوب استعدادا للفترة المقبلة.

وحرص فيريرا على عقد جلسة مع محمود حمدي "الونش" على هامش المران لمنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة بمركزة، كذلك شرح له بعض الأمور الخططية المطلوبة تنفيذها في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

وأدى كل من حازم إمام وإمام عاشور وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني وأحمد سيد "زيزو" وحسام عبد المجيد ومحمد أشرف "روقا" وسيف الدين الجزيري لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية إضافية.

وقرر الجهاز الفني اكتفاء هؤلاء اللاعبين بأداء الحصة التأهيلية بجانب خوض تدريبات فنية خفيفة، وعدم المشاركة في التقسيمة الخططية، وذلك وفقا للبرنامج التدريبي المخصص لهم.

كما أدت هذه المجموعة بعض التدريبات الاستشفائية في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف أعضاء الجهاز الطبي، وذلك ضمن البرنامج المخصص لهم لعلاج الإرهاق.

وشارك الثنائي أحمد فتوح وسيد عبد الله "نيمار" في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وتواجد الثنائي في التدريبات التأهيلية والخططية والتقسيمة الفنية بشكل طيبعي، ويأتي ذلك عقب اكتفاء الثنائي بأداء التدريبات التأهيلية في مران أمس الثلاثاء بقرار من الجهاز الفني.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.

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