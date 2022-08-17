تقرير إيطالي: توتنام مهتم بالتعاقد مع صانع ألعاب أتالانتا

دخل روسلان مالينوفسكي صانع ألعاب أتالانتا الإيطالي دائرة اهتمامات توتنام الإنجليزي الذي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

روسلان مالينوفسكي النادي : أتالانتا

وذكر موقع TuttoAtalanta المهتم بأخبار أتالانتا أن توتنام قدم عرضا إلى النادي الإيطالي لضم مالينوفسكي.

وأضاف أن اللاعب أعطى الضوء الأخضر على موافقته بالانتقال إلى توتنام خلال الموسم الجاري.

ويتبقى في تعاقد مالينوفسكي مع أتالاتنا الموسم الجاري فقط، بعدها يصبح لاعبا حرا الأمر الذي يزيد من إمكانية بيعه خلال الصيف الجاري.

وإذا نجح توتنام في التعاقد مع اللاعب الأوكراني سيكون الصفقة الثامنة للنادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مالينوفسكي البالغ من العمر 29 عاما كان أحد اللاعبين الأساسيين في فريق أتالانتا خلال المواسم الثلاثة الماضية.

ومع فريقه الحالي شارك في 129 مباراة سجل خلالها 29 هدفا وقدم 27 تمريرة حاسمة.

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