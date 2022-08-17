تقرير: هودسون أودوي يطلب الرحيل عن تشيلسي.. وأرسنال يراقب الموقف

طلب كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي الرحيل عن النادي الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "لندن إيفينيج ستاندراد" أن اللاعب الإنجليزي الشاب يرغب في الرحيل عن تشيلسي من أجل الحصول على فرصة للمشاركة واللعب بشكل أكبر.

ويجد أودوي صعوبة في المشاركة في ظل ماسون ماونت وكريستيان بوليسيتش وأيضا حكيم زياش والقادم الجديد رحيم ستيرلينج.

ويأمل أودوي في موافقة تشيلسي على رحيله بشكل نهائي.

لكن تشيلسي لا يرغب في التفريط في لاعبه الشاب، والنادي يعتقد أنه سيكون أحد العناصر الهامة في مستقبل الفريق الأزرق.

لذلك إذا وافق تشيلسي على رحيل هودسون أودوي سيكون على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.

يأتي ذلك وسط اهتمام العديد من الأندية مثل نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي وساوثامبتون في إنجلترا.

وأيضا بوروسيا دورتموند الألماني المهتم بضم اللاعب.

على جانب آخر يراقب نادي أرسنال موقف هودسون أودوي مع تشيلسي، وفي حالة قرر البلوز بيعه سيدخل أرسنال سباق التعاقد معه.

ويسعى أرسنال لضم لاعب في مركز الجناح، وذلك من أجل الموافقة على رحيل نيكولاس بيبي الذي خرج تماما من حسابات ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق.

أودوي البالغ من العمر 21 عاما لعب مع تشيلسي 126 مباراة سجل خلالها 16 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

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