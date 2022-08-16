الكومي لـ في الجول: وصلتنا عروض لضم عبد الرحمن مجدي من الأهلي والزمالك ونادٍ سعودي

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 23:17

كتب : بسام أبو بكر

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي

كشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عن وصول 3 عروض لـ عبد الرحمن مجدي.

وقال الكومي لـ FilGoal.com: "تلقينا 3 عروض رسمية لضم عبد الرحمن مجدي".

وأضاف: "الأندية المهتمة هي الأهلي والزمالك ونادٍ سعودي".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يدافع عن الشامي ويطالب الجماهير بالدعم أول تعليق من عواد عقب تأهل الزمالك على حساب الإسماعيلي عبد ربه: لن أرحل عن الإسماعيلي.. ولا يوجد تخطيط للموسم المقبل حتى الآن الجمل: سعيد بالأداء أمام الزمالك.. والإسماعيلي يحتاج إلى تخطيط من أجل النهوض

وتابع: "لم نستقر حتى الآن على مطالبنا المادية، لكن مبدأ البيع موجود".

مجدي (24 عامًا) يلعب في صفوف الإسماعيلي منذ انضمامه إليه في 2017 قادمًا من الترسانة.

وسجل مجدي 4 أهداف في 25 مباراة خاضها مع الإسماعيلي هذا الموسم.

وشارك مجدي مع منتخب مصر في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

كما يمتلك مجدي مباراة دولية واحدة مع منتخب مصر الأول في مواجهة النيجر عام 2019.

اقرأ أيضا:

القصة الكاملة لاهتمام الزمالك بثنائي البنك الأهلي

غياب نجم الأهلي أمام إيسترن كومباني

كامل أبو علي يحصل على عقد رعاية للمصري

عودة نجم الزمالك للتدريبات

إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين

عبد الرحمن مجدي الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد سامي يكشف كواليس جلسته مع روي فيتوريا "تحدثت معه بصراحة أكثر من اللازم" إيهاب الكومي يتحدث عن.. انضمام لاعبي الأهلي وإلغاء منصب وحضور الجماهير في الكأس الصباحي حكما لمواجهة إيسترن كومباني ضد الأهلي الإسماعيلي يدافع عن الشامي ويطالب الجماهير بالدعم في الجول يكشف سبب غياب ديانج عن قائمة إيسترن كومباني إنبي يجدد عقد أحمد نادر حواش خبر في الجول – القصة الكاملة لاهتمام الزمالك بالتعاقد مع ناصر منسي وأحمد ياسين كامل أبو علي لـ في الجول: أتممنا عقد رعاية ضمن خطتنا للاستفادة القصوى مثل فرق أوروبا
أخر الأخبار
أحمد سامي يكشف كواليس جلسته مع روي فيتوريا "تحدثت معه بصراحة أكثر من اللازم" 20 دقيقة | الكرة المصرية
إيهاب الكومي يتحدث عن.. انضمام لاعبي الأهلي وإلغاء منصب وحضور الجماهير في الكأس 29 دقيقة | منتخب مصر
السابعة.. توتنام يتعاقد مع ظهير أودينيزي 46 دقيقة | ميركاتو
الصباحي حكما لمواجهة إيسترن كومباني ضد الأهلي 54 دقيقة | الكرة المصرية
الكومي لـ في الجول: وصلتنا عروض لضم عبد الرحمن مجدي من الأهلي والزمالك ونادٍ سعودي ساعة | الكرة المصرية
أبطال أوروبا - أناستاسيوس يحيي آمال رفاق تريزيجيه أمام كوبنهاجن.. وتعادل مثير بين رينجرز وأيندهوفن ساعة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي يدافع عن الشامي ويطالب الجماهير بالدعم ساعة | الكرة المصرية
روبيرتسون: صلاح ونونيز يفعلان ما يعجز عنه رونالدو وراشفورد وسانشو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 2 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 3 خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل 4 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية