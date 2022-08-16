الكومي لـ في الجول: وصلتنا عروض لضم عبد الرحمن مجدي من الأهلي والزمالك ونادٍ سعودي

كشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عن وصول 3 عروض لـ عبد الرحمن مجدي.

وقال الكومي لـ FilGoal.com: "تلقينا 3 عروض رسمية لضم عبد الرحمن مجدي".

وأضاف: "الأندية المهتمة هي الأهلي والزمالك ونادٍ سعودي".

وتابع: "لم نستقر حتى الآن على مطالبنا المادية، لكن مبدأ البيع موجود".

مجدي (24 عامًا) يلعب في صفوف الإسماعيلي منذ انضمامه إليه في 2017 قادمًا من الترسانة.

وسجل مجدي 4 أهداف في 25 مباراة خاضها مع الإسماعيلي هذا الموسم.

وشارك مجدي مع منتخب مصر في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

كما يمتلك مجدي مباراة دولية واحدة مع منتخب مصر الأول في مواجهة النيجر عام 2019.

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