سينضم إلى والده.. ذا أثليتك: مهاجم مانشستر سيتي إلى ستوك

توصل ستوك سيتي إلى اتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع مهاجمه الشاب ليام ديلاب، حسب شبكة ذا أثليتك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولا يوجد خيار شراء في العقد، حسب ذا أثليتك.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما للكشف الطبي يوم الأربعاء.

وأوضح التقرير أن ستوك سيتي تفوق على عدة أندية كانت ترغب في ضم اللاعب هذا الصيف.

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اللاعب سينضم إلى والده روري ديلاب الذي يعمل في منصب المدرب المساعد لستوك سيتي.

ولعب ديلاب الأب في أكثر من ناد في إنجلترا منها ستوك سيتي لسبع سنوات، واشتهر بتنفيذه لرميات التماس بعيدة المدى إلى منطقة الجزاء.

المهاجم الشاب شارك عدة مرات في مباريات الكؤوس تحت قيادة بيب جوارديولا.

يذكر أن سيتي ضم إرلينج هالاند وجوليان ألفاريز هذا الصيف.

فيما تخلي عن جابرييل جيسوس ورحيم سترلينج.

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