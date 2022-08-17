تقرير: بداية النهاية؟ تين هاج يفكر في إبعاد ماجواير عن مواجهة ليفربول

يفكر الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في إبعاد قائد الفريق هاري ماجواير عن مباراة ليفربول المقبلة في الدوري.

ولعب ماجواير أساسيا في أول مباراتين لمانشستر يونايتد في الدوري.

وتلقي مانشستر يونايتد خسارتين، الأولى أمام برايتون بهدفين مقابل هدف واحد والثانية ضد برينتفورد بأربعة أهداف دون رد.

تين هاج يفكر في اللعب بصفقته الجديدة ليساندرو مارتينيز مع رافائيل فاران الذي سيتم استدعاؤه بشكل شبه مؤكد للمباراة.

وخسر مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا أمام ليفربول الموسم الماضي في الدوري وبنتائج كبيرة بواقع خمسة أهداف دون مقابل ذهابا وأربعة دون رد إيابا.

ولعب ماجواير 146 بقميص مانشستر يونايتد منذ انتقاله في 2019.

حديث تين هاج عن ماجواير قبل بداية الموسم

"أنا دائما أرى شارة القيادة كقضية أنا أُمليها. بناء الفريق بالنسبة لي هو نقطة مهمة وأنا أتحدث دائما عن مجموعة من القادة، القائد مهم حقا وأنا سعيد معه".

"يمكن للشارة أن تساعد (يمنحه المزيد من الثقة). سأدعمه في كل مكان أستطيع، في النهاية عليه أن يفعل ذلك بنفسه ولديه الصفات التي تمكنه من القيام بذلك".

"لدينا قلوب دفاع جيدين وهاري واحد منهم. يمكنه اللعب على الجانبين الأيمن والأيسر".

" لقد أثبت قدرته في الماضي ولكن عليه أيضا إثبات ذلك في الوقت الحاضر وفي المستقبل. خاض 46 مباراة مع منتخب إنجلترا، هاري مثير للإعجاب حقا وأتوقع منه الكثير".

"لكن هناك أيضا منافسة داخلية وهذا ما يحتاجه ناد مثل مان يونايتد. لا يمكنك الفوز بـ 11 لاعبا فقط، نحن بحاجة إلى فريق، خاصة هذا الموسم".

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