جناح ليفربول: سنقاتل أمام يونايتد ونعيد الأمور إلى نصابها الصحيح

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 12:24

كتب : FilGoal

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أوضح هارفي إليوت لاعب وسط ليفربول أن فريقه يستهدف تحقيق الانتصار على مانشستر يونايتد في ملعبه ليتخطى مرحلة النتائج غير المرجوة التي حققها في بداية الموسم.

ليفربول الذي تعادل في أول جولتين سيحل ضيفا على يونايتد الذي خسر أول مباراتين وتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي، في قمة الجولة الثالثة يوم الإثنين المقبل.

وقال إليوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان هناك الكثير من الإيجابيات أمام كريستال بالاس، أكثر بكثير من مباراة فولام".

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وتابع "أعتقد أنها ستكون بمثابة نقطة انطلاق بالنسبة لنا".

وأضاف "نحتاج فقط إلى تحقيق الانتصارات الآن، مواجهة يونايتد دائما ما تكون صعبة وتحديدا على ملعبه".

وشدد "سندخل المباراة بتركيز شديد وسنقاتل بكل قوة ونأمل أن نتمكن من وضع الأمور في نصابها الصحيح هذه المرة".

وعن التعادل أمام كريستال بالاس، أوضح "أعتقد أن الحالة المزاجية في غرفة تغيير الملابس تلخص الأمر، لعبنا من أجل الفوز وللأسف لم نتمكن من تحقيقه، لكن لا يزال في إمكاننا تصحيح المسار".

وتقدم ويلفرد زاها لصالح كريستال بالاس، قبل أن يتعادل لويس دياز بعد الطرد في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

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