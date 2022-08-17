راديو مونت كارلو: حسام عوار يوافق على الانضمام لنوتنجهام

وافق حسام عوار لاعب ليون الفرنسي على الانتقال إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب شبكة راديو مونت كارلو.

وذكرت الشبكة الفرنسية أن عوار اقترب من الانضمام إلى الفريق الإنجليزي العريق، الذي عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين نوتنجهام وعوار نفسه انتهت بنجاح.

ويتبقى موافقة ليون على رحيل الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما.

ورفض نادي ليون حتى الآن أول عرضين. لكن بالنظر إلى أن عوار دخل عامه الأخير من عقده، فقد يرحل مقابل مبلغ قليل.

وأفاد التقرير أن العرض التالي الذي تبلغ قيمته نحو 15 مليون يورو قد يغري ليون بالبيع.

قبل يومين، أعلن نوتنجهام فورست إتمام صفقته الـ15 هذا الصيف.

أحدث الوجوه المنضمة إلى نوتنجهام هو السويسري ريمو فرويلر قادما من أتالانتا الإيطالي.

وقبل أسابيع، ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن نادي النصر السعودي قدم عرضا لنادي ليون من أجل التعاقد مع حسام عوار مقابل 10 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن النادي الفرنسي رفض عرض النصر وطالب بزيادة العرض المقدم للتعاقد مع عوار.

وأشار إلى أن الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر الحالي وليون السابق هو من يتولى مسؤولية إقناع حسام عوار بالانتقال للدوري السعودي.

يبحث النصر السعودي عن ضم صفقة عالمية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر نجح في التعاقد مع الثنائي دافيد أوسبينا ولويز جوستافو في صفقتي انتقال حر هذا الصيف.

موقع " Le10Sport" الفرنسي ذكر في وقت سابق أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع حسام عوار.

وأضاف الموقع أن انتقال اللاعب الفرنسي الشاب لناد آخر لن يكون صعبا خاصة مع تبقي موسما واحدا في عقده مع ليون.

عوار لعب مع ليون الموسم الماضي 43 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

فيما شارك هذا الموسم في أول مباراتين بالموسم الجديد.

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