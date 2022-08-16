الإسماعيلي يدافع عن الشامي ويطالب الجماهير بالدعم

دافع أحمد قناوي المدرب العام لـ الإسماعيلي عن محمد الشامي لاعب الدراويش مطالبا الجماهير بدعمه ومساندته الفترة المقبلة.

محمد الشامي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال قناوي للموقع الرسمي للنادي: "الشامي لاعب مميز كل ما يحتاجه استعادة الثقة من أجل هز الشباك من جديد".

وأضاف "أتمنى من الجماهير تقديم مزيد من الدعم والمساندة باعتباره أحد أفضل عناصر الفريق وأحد أعمدته الرئيسية".

وسجل مهاجم الدراويش 5 أهداف فقط خلال 23 مباراة خاضها مع الإسماعيلي في الدوري الموسم الحالي.

وعن مواجهة الزمالك في الكأس، أجاب: "واجهنا سوء توفيق في المباراةّ خاصة وأن الفريق استحوذ معظم فترات اللقاء لكن أضعنا العديد من الفرص المحققة"

وكان الإسماعيلي خسر أمس -الاثنين- أمام الزمالك في دور الـ16 من كأس مصر بهدف دون رد أحرز أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء..

وأكمل "نعاني من ضغط شديد بجدول الدوري، نخوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد لكن اللاعبون علي قدر المسئولية وقدموا أقصي ما لديهم في المباريات الماضية".

وأتم "مواجهة المصري ثم الأهلي في غاية الأهمية وجميع اللاعبين في حالة تركيز تام من أجل استمرارية النتائج الإيجابية".

ويعيش الإسماعيلي فترة استفاقة بعدما وصل إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة.

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