زيزو يقود الزمالك للفوز على الإسماعيلي في كأس مصر.. وقمة منتظرة مع المصري

تأهل الزمالك إلى دور الـ8 من كأس مصر بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ16 من البطولة وأقيمت في استاد القاهرة.

وقاد أحمد سيد "زيزو" الزمالك للفوز على الإسماعيلي، بعدما سجل هدف الانتصار من ركلة جزاء.

ووصل الزمالك إلى دور الـ8 ليلعب ضد المصري الذي فاز على إيسترن كومباني.

وصف المباراة

هدد الإسماعيلي مرمى الزمالك مبكرا واخترق أحمد مدبولي في الدقيقة الثانية من الناحية اليسرى وسدد كرة أرضية أبعدها محمد عواد إلى ركلة ركنية.

ورد الزمالك بضربة رأسية من حمزة المثلوثي بعد عرضية من ركنية نفذها أحمد سيد "زيزو" لكنها مرت أعلى العارضة.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد محمد نصر مدافع الإسماعيلي من ركلة ركنية في الدقيقة 20.

وتقدم المتخصص أحمد سيد زيزو لتنفيذ الركلة وسجل منها هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 21.

واستمر نشاط الزمالك الهجومي وانطلق عبد الله جمعة من الناحية اليسرى وأرسل عرضية أرضية مرت من أمام الجميع دون أن تجد من يتابعها في المرمى.

محاولات صفراء خطيرة

وعاد الإسماعيلي للنشاط الهجومي وحول محمد الشامي كرة عرضية بضربة رأسية اصطدمت في العارضة وذهبت بعيدا عن مرمى محمد عواد.

ومرة أخرى سدد أحمد مدبولي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليسرى لتصطدم في العارضة وتذهب بعيدا في أخطر فرصة للإسماعيلي في الشوط الأول.

واستمر ضغط الإسماعيلي وسدد أحمد مصطفى كرة بالقدم اليسرى من أمام منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

ورد الزمالك بضربة رأسية خطيرة من سيف الجزيري بعد عرضية من زيزو، لكن محمد فوزي حارس الإسماعيلي أبعدها ومنع الهدف الثاني.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني حاول الإسماعيلي التسجيل في الزمالك وشلكت هجماته خطورة على مرمى الأبيض.

وانطلق محمد الشامي وراوغ الدفاع في الدقيقة 54 قبل أن يسدد كرة بعيدا عن المرمى.

وأجرى جوسفالدو فيريرا تبديل مزدوج للزمالك بنزول إسلام جابر وأحمد فتوح بدلا من أوباما وعبد الله جمعة في الدقيقة 59.

ثم شارك الثاني يوسف أسامة وسيد عبد الله بدلا من سيف الجزيري وحازم إمام.

ورد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي ودفع بـ محمد مخلوف بدلا من محمد عادل في محاولة لتنشيط الهجوم.

وكاد الإسماعيلي أن يسجل التعادل بعدما انطلق محمد الشامي من الناحية اليمين وأرسل عرضية أرضية أبعدها المثلوثي قبل أن تصل إلى مهاجم الأصفر أمام الشباك الخالية.

وسدد إمام عاشور كرة من أمام منطقة الجزاء بالقدم اليسرى اصطدمت في الدفاع وذهبت إلى ركنية.

واستمرت المحاولات الصفراء في الدقائق المتبقية من المباراة ولكن دون جدوى، لتنتهي المواجهة بفوز وتأهل الزمالك.