روبيرتسون: صلاح ونونيز يفعلان ما يعجز عنه رونالدو وراشفورد وسانشو

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 22:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - داروين نونيز - ليفربول

يرى أندي روبيرتسون لاعب ليفربول، أن خط هجوم فريقه يتحلى بتناغم كبير بغض النظر عن العناصر.

وقال روبيرتسون في تصريحات لموقع Football Insider: "هناك تناغم بين الثنائي صلاح ونونيز".

وشدد: "من خلال الثنائيات التي ينفذونها يمكن رؤية التفاهم بينهما".

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وتابع: "الأمر مخالف تمامًا للوضع في مانشستر يونايتد مع سانشو وراشفورد وكريستيانو رونالدو، إنهم ليسوا على نفس الموجة، ليس هناك منظومة".

وأتم: "بغض النظر عن هوية الثلاثي الهجومي في ليفربول، فإنهم يشكلون خطورة، ونونيز استطاع الاندماج سريعا".

وعجز خط هجوم مانشستر يونايتد عن تسجيل أي هدف في أول جولتين بالدوري، واكتفوا بالوصول للشباك عن طريق دفاع الخصم بالخطأ في مناسبة.

فيما بدأ نونيز مسيرته مع ليفربول بهدف في شباك مانشستر سيتي، وهدف أمام فولام، لكنه طُرد أمام كريستال بالاس.

ويحظى صلاح برفقة جديدة في خط الهجوم تتمثل في نونيز ولويس دياز، بعد أن قضى السنوات الأخيرة بجوار روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

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