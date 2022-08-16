ميرور: إيفرتون يوافق على رحيل ديلي آلي

يقترب ديلي آلي لاعب إيفرتون من الرحيل عن الدوري الإنجليزي بعد موافقة ناديه.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن إيفرتون وافق على رحيل ديلي آلي إلى بيشكتاش على سبيل الإعارة.

وتقدم بيشكتاش التركي بعرض لضم ديلي آلي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأشار التقرير إلى أن الإعلان الرسمي لرحيل اللاعب إلى بيشكتاش سيكون خلال ساعات.

وأتم الناديان الاتفاق على إعارة ديلي آلي مع أحقية الشراء ويتبقى فقط الاتفاق على مطالب اللاعب المالية.

وكان إيفرتون قد تعاقد مع توتنام في يناير الماضي، ومنح فرانك لامبارد المدير الفني الضوء الأخضر لرحيل اللاعب.

وكان ديلي آلي قد انضم إلى توتنام في صيف 2015 واستمر لمدة سبع سنوات.

ولعب ابن الـ25 عاما 269 مباراة مع سبيرز منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادما من إم كي دونز في 2015، سجل خلالها 67 هدفا وصنع 61 آخرين.

وخاض ديلي آلي 13 مباراة مع فريق إيفرتون منذ انضمام إلى الفريق ولم يساهم في تسجيل أي هدف.

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