ميرور: إيفرتون يوافق على رحيل ديلي آلي

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

ديلي آلي - إيفرتون

يقترب ديلي آلي لاعب إيفرتون من الرحيل عن الدوري الإنجليزي بعد موافقة ناديه.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن إيفرتون وافق على رحيل ديلي آلي إلى بيشكتاش على سبيل الإعارة.

وتقدم بيشكتاش التركي بعرض لضم ديلي آلي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

أخبار متعلقة
يتبقى له 258 هدفا.. هالاند يسجل مرتين وسيتي يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على وست هام لا جديد مع تين هاج.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في مباراته الأولى بـ الدوري الإنجليزي حارس برشلونة ينتقل إلى الدوري الإنجليزي جئنا للمنافسة على اللقب.. توتنام يضرب ساوثامبتون برباعية في افتتاح الدوري الإنجليزي

وأشار التقرير إلى أن الإعلان الرسمي لرحيل اللاعب إلى بيشكتاش سيكون خلال ساعات.

وأتم الناديان الاتفاق على إعارة ديلي آلي مع أحقية الشراء ويتبقى فقط الاتفاق على مطالب اللاعب المالية.

وكان إيفرتون قد تعاقد مع توتنام في يناير الماضي، ومنح فرانك لامبارد المدير الفني الضوء الأخضر لرحيل اللاعب.

وكان ديلي آلي قد انضم إلى توتنام في صيف 2015 واستمر لمدة سبع سنوات.

ولعب ابن الـ25 عاما 269 مباراة مع سبيرز منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادما من إم كي دونز في 2015، سجل خلالها 67 هدفا وصنع 61 آخرين.

وخاض ديلي آلي 13 مباراة مع فريق إيفرتون منذ انضمام إلى الفريق ولم يساهم في تسجيل أي هدف.

اقرأ أيضا:

موعد المعسكر الأول لمنتخب مصر الأولمبي

إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين

عودة الونش

كواليس طرد نونيز

مصرية تحصد بطولة العالم لناشئات الاسكواش

الدوري الإنجليزي ديلي ألي إيفرتون بيشكتاش
نرشح لكم
"تصرف غبي".. مدافع كريستال بلاس يكشف تفاصيل طرد نونيز ديلي ميل: ليستر يحدد سعر بيع فوفانا لـ تشيلسي تايمز: تغير موقف تين هاج بشأن رحيل رونالدو تعرف على المباريات التي يغيب عنها نونيز.. وموعد العودة تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية كلوب: طرد نونيز صحيح.. تعرض للاستفزاز ولكن هذه ليست الطريقة الصحيحة للتصرف ماذا قدم صلاح مع ليفربول في مواجهة كريستال بالاس سلاح كلوب ينقلب ضده.. ليفربول يتعادل مجددا أمام كريستال بالاس
أخر الأخبار
سكاي: متسبب طرد نونيز يبلغ الشرطة بعد رسائل تهديد بالقتل 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميرور: إيفرتون يوافق على رحيل ديلي آلي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل طرابزون – تريزيجيه أساسي أمام كوبنهاجن 14 دقيقة | المحترفون
قائمة الأهلي - غياب ديانج أمام إيسترن كومباني.. وعودة عبد القادر وانضمام رأفت خليل 38 دقيقة | الكرة المصرية
موقع le360: لتدريب أسود الأطلس؟ الإيطالي ماتزاري يصل المغرب 44 دقيقة | الوطن العربي
الزمالك يدخل معسكرا مغلقا في الإسكندرية.. وتدريبات إضافية لـ نيمار وفتوح ساعة | الكرة المصرية
بعد ظهوره لـ 33 دقيقة فقط.. إنتر يعلن إصابة مخيتاريان ساعة | الكرة الأوروبية
في الدرجة الثانية - كرم جابر يتعاقد مع العبور ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل