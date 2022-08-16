تحديد موعد المعسكر الأول لـ منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة ميكالي

تحدد موعد المعسكر الأول لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد.

وتحددت الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر لإقامة المعسكر.

ويمثل المعسكر افتتاح استعدادات المنتخب الأولمبي لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تقام قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما صباح الخميس المقبل.

وتم إعفاء 18 منتخبا من بينهم منتخب مصر حامل اللقب، ليبدأ مشواره بالدور الثاني للتصفيات في شهر أكتوبر المقبل.

واجتمع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي مع عصام الحضري ووائل رياض بعد قرار تعيينهما في جهازه الفني.

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب الحضري ووائل رياض كلا من تياجو كونيا وليوناردو فاجونيدس وجواو بيدرو.

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