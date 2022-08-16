"تصرف غبي".. مدافع كريستال بلاس يكشف تفاصيل طرد نونيز

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 17:05

كتب : FilGoal

داروين نونيز - ليفربول أمام كريستال بالاس

كشف يوايكيم أندرسن مدافع كريستال بلاس تفاصيل ما حدث بينه وبين داروين نونيز مهاجم ليفربول.

وتعرض نونيز لطرد مباشر بسبب سوء السلوك مع أندرسن في مباراة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي التي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال أندرسن عبر سكاي سبورتس: "لقد ضربني في رأسي، وقلت له إنه لا ينبغي أن يفعل ذلك وكنت غاضبا منه حقا. ثم فعل ذلك مرة أخرى. تصرف غبي لذا البطاقة حمراء واضحة ومستحقة".

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وأضاف "طوال المباراة كنت قريبا منه، أزعجته كثيرا وقدمت أداء جيدا ضده. أعتقد أن هذا هو سبب غضبه مني".

وبذلك سيغيب نونيز عن مباريات ليفربول الثلاثة المقبلة، ضد مانشستر يونايتد وبورنموث ونيوكاسل يونايتد أيام 22 و27 و31 أغسطس.

بينما يعود للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي بداية من مباراة الدربي ضد إيفرتون يوم 3 سبتمبر المقبل.

من جهته، أقر يورجن كلوب مدرب ليفربول بصحة قرار طرد مهاجمه داروين نونيز في مباراة الفريق ضد كريستال بالاس.

وقال كلوب في تصريحاته لسكاي سبورتس: "لقد بدأ داروين نونيز الشوط الثاني بشكل إيجابي ولكن البطاقة الحمراء كانت خطوة للوراء. بالتأكيد كان طردا صحيحا. لقد تم استفزازه ولكن هذه ليست الطريقة التي يجب أن يتصرف بها".

وأضاف "روبرتو فيرمينو قد يكون جاهزا في الأسبوع المقبل مرة أخرى".

وتابع "تعادلنا بعد الطرد بـ 4 دقائق وبـ 10 لاعبين. أنا فخور حقا".

وفي حديث آخر مع قنوات beIN Sports قال كلوب عن نونيز: "وددت لو قلت له قبل الطرد أن هذه الأمور يمكن أن تحدث. الآن سنلعب 3 مباريات بدونه وسيكون لدينا الوقت لنخبره بذلك".

نونيز الذي انضم إلى ليفربول هذا الصيف قادما من بنفيكا، حين الموسم الجديد بشكل رائع بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما في أول مباراتين.

وتقدم ويلفرد زاها لصالح كريستال بالاس، قبل أن يتعادل لويس دياز بعد الطرد في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

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