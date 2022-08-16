اسكواش - المصرية التاسعة.. أمينة عرفي تحقق لقب بطولة العالم للناشئات

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 16:26

كتب : FilGoal

أمينة عرفي لاعبة مصر للاسكواش

توجت أمينة عرفي بلقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش التي أقميت في مدينة نانس الفرنسية بعد الفوز على مواطنتها المصرية سلمى الطيب في النهائي بنتيجة 3-2.

وحولت أمينة عرفي تأخرها في الأشواط بنتيجة 2-صفر إلى فوز، لتصبح المصرية التاسعة التي تحقق لقب بطولة العالم للناشئات.

ويعد هذا اللقب هو رقم 14 لمصر في بطولات العالم لناشئات الاسكواش.

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وأقيم نهائي بطولة العالم لناشئات الاسكواش للمرة العاشرة على التوالي بطرفين من مصر.

وحصدت أمينة البطولة بعمر 15 عاما، لتصبح أصغر لاعبة تتوج باللقب منذ نسخة 2009. منذ أن فازت نور الشربيني باللقب وعمرها 13 عاما.

أما على مستوى الشباب تغيب مصر عن النهائي لأول مرة منذ عام 1992، ولأول مرة تفقد مصر اللقب منذ عام 2017.

اسكواش أمينة عرفي
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