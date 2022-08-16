موقع le360: لتدريب أسود الأطلس؟ الإيطالي ماتزاري يصل المغرب

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

والتر ماتزاري

وصل الإيطالي والتر ماتزاري إلى المغرب مساء الإثنين، للتفاوض مع اتحادة الكرة بشأن تولي تدريب منتخب أسود الأطلس.

وقال موقع Le 360 المغربي أن ماتزاري سيجتمع بمسؤولي الاتحاد المغربي اليوم الثلاثاء.

وذكرت عدة تقارير أن ماتزاري بصدد الاجتماع بـ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

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وأعلن الاتحاد المغربي قبل عدة أيام عن إقالة المدير الفني وحيد خليلوزيتش.

وانتشرت تقارير بشأن اقتراب تولي وليد الركراكي المدير الفني للواداد البيضاوي، قبل أن يظهر اسم ماتزاري بقوة.

ماتزاري (60 عامًا) عاش فترته الذهبية كمدير فني لـ نابولي بين 2009 و2013، وقاده وقتها للقب كأس إيطاليا.

وأشرف ماتزاري لاحقًا على تدريب إنتر ميلان وواتفورد وتورينو وكالياري.

كما سبق لـ ماتزاري تدريب ليفورنو وريجينا وسامبدوريا.

ورحل ماتزاري عن تدريب كالياري بنهاية الموسم الماضي ولم يتول أي فريق بعدها.

ووصل المغرب إلى نهائيات كأس العالم، ويتواجد في مجموعة تضم كرواتيا وبلجيكا وكندا.

ويخوض المغرب مباراتين وديتين في شهر سبتمبر أمام تشيلي وباراجواي.

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