يوسف أسامة: هدفنا الفوز على كل الفرق في مختلف البطولات

شدد يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك على أن فريقه يلعب من أجل الفوز أمام أي خصم في مختلف البطولات.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ8 من كأس مصر بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ16 من البطولة وأقيمت في استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وقال يوسف أسامة عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "مباريات الكأس تُكسب ولا تُلعب وهدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات في ظل خوض المواجهات كل 3 أيام".

وأضاف "حققنا الفوز على الإسماعيلي أحد أفضل فرق الدوري وهدفنا الفوز في كل المباريات في مختلف البطولات التي نشارك فيها".

وواصل "فيريرا يطالبنا بالاستحواذ على الكرة والهجوم على المنافسين حتى لا يحصلون على الثقة أمامنا في المباريات".

وأردف "بسبب إيقاف القيد ظهرت مجموعة مميزة من الناشئين في الزمالك ودورنا إثبات أننا على قدر المسؤولية ونساعد في تحقيق الانتصارات".

وأشار "كل الفرق تلعب للفوز بكأس مصر ومباراة المصري المقبلة ستكون صعبة للغاية".

وأتم تصريحاته "شيكابالا وعبد الشافي وحازم إمام يقدمون لنا النصائح باستمرار ويثقون فينا وفي قدرتنا على مساعدة الفريق في تحقيق الانتصارات".

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