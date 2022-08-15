سويلم: هناك تصميمات جديدة لدرع الدوري وكأس مصر في مخازن اتحاد الكرة

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة عن وجود تصميم جديد لشكل درع بطولة الدوري الممتاز.

وقال سويلم عبر إذاعة ميجا إف إم: "الرابطة قررت منذ فترة تصميم شكل جديد لدرع الدوري وتسليمه للبطل، وسيتم مناقشة كل هذه الأمور في اجتماع الرابطة قبل نهاية المسابقة، ويكفي كل هذا الوقت على الدرع القديم".

وأضاف "تم تصميم نموذج جديد لكأس مصر النسخة الحالية، وكان من المفترض أن يتم تسليم هذا النموذج لبطل الكأس النسخة الماضية".

وواصل "بالفعل اتحاد الكرة السابق صمم نسخة جديدة لدرع الدوري وكأس مصر وهما في مخازن الاتحاد وتحدثت مع جمال علام لمراجعتهما لمعرفة إذا كانت هذه التصميمات على المستوى المطلوب فسيتم استخدامها في الموسم الحالي لأبطال الدوري والكأس".

وأتم تصريحاته "تسليم درع الدوري سيكون في المباراة الأخيرة للفريق الفائز باللقب".

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