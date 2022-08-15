سويلم: هناك تصميمات جديدة لدرع الدوري وكأس مصر في مخازن اتحاد الكرة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 17:39

كتب : FilGoal

درع الدوري - الأهلي

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة عن وجود تصميم جديد لشكل درع بطولة الدوري الممتاز.

وقال سويلم عبر إذاعة ميجا إف إم: "الرابطة قررت منذ فترة تصميم شكل جديد لدرع الدوري وتسليمه للبطل، وسيتم مناقشة كل هذه الأمور في اجتماع الرابطة قبل نهاية المسابقة، ويكفي كل هذا الوقت على الدرع القديم".

وأضاف "تم تصميم نموذج جديد لكأس مصر النسخة الحالية، وكان من المفترض أن يتم تسليم هذا النموذج لبطل الكأس النسخة الماضية".

أخبار متعلقة
سويلم: دوري الموسم المقبل بنفس النظام.. وتعيين كلاتنبرج قرار غريب في الجول يكشف موقف مصابين الأهلي.. ومفاجأة سارة بشأن أكرم توفيق تريزيجيه في قائمة طرابزون لأول اختبار بدوري أبطال أوروبا

وواصل "بالفعل اتحاد الكرة السابق صمم نسخة جديدة لدرع الدوري وكأس مصر وهما في مخازن الاتحاد وتحدثت مع جمال علام لمراجعتهما لمعرفة إذا كانت هذه التصميمات على المستوى المطلوب فسيتم استخدامها في الموسم الحالي لأبطال الدوري والكأس".

وأتم تصريحاته "تسليم درع الدوري سيكون في المباراة الأخيرة للفريق الفائز باللقب".

اقرأ أيضا:

رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام كريستال بالاس

تصريح مفاجئ من عيد مرازيق

رقم قياسي للاعب مصري في ألمانيا

أحمد طارق سليمان: لم أخش لاعبي الأهلي لهذا السبب

خالد جلال يكشف كواليس عرض توليه المنتخب الأولمبي

الدوري المصري كأس مصر اتحاد الكرة
نرشح لكم
التشكيل - عودة عبد الله جمعة وحازم إمام ضمن 5 تغييرات لـ الزمالك أمام الإسماعيلي خبر في الجول - جاهزية عبد القادر وكوكا لمباراة إيسترن كومباني سويلم: دوري الموسم المقبل بنفس النظام.. وتعيين كلاتنبرج قرار غريب في الجول يكشف موقف مصابين الأهلي.. ومفاجأة سارة بشأن أكرم توفيق ميكالي يجتمع مع الحضري ووائل رياض لاعب منتخب السويس لـ في الجول: مهاجم سموحة أصابني والحكم تجاهلني.. وتعرضنا للظلم جمال علام يجتمع بالحكام في حضور كلاتنبرج خالد جلال: قلقت من تدريب المنتخب الأولمبي بسبب ما حدث مع إيهاب جلال
أخر الأخبار
التشكيل - عودة عبد الله جمعة وحازم إمام ضمن 5 تغييرات لـ الزمالك أمام الإسماعيلي 2 دقيقة | الكرة المصرية
كالتشيو ميركاتو: توتنام يستعد لتقديم عرض لأجل سافيتش 22 دقيقة | ميركاتو
دي بروين عن مستقبل بيرناردو سيلفا: أعتقد سيبقى 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
سويلم: هناك تصميمات جديدة لدرع الدوري وكأس مصر في مخازن اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جاهزية عبد القادر وكوكا لمباراة إيسترن كومباني ساعة | الكرة المصرية
مرموش يحسم مصيره مع فولفسبورج.. والكشف عن موعد عودته ساعة | المحترفون
سويلم: دوري الموسم المقبل بنفس النظام.. وتعيين كلاتنبرج قرار غريب 2 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف موقف مصابين الأهلي.. ومفاجأة سارة بشأن أكرم توفيق 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 ظهور أول في الدوري.. من هو محمد خضري لاعب الزمالك الواعد في قائمة مباراة المقاصة