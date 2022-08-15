في الجول يكشف موقف مصابين الأهلي.. ومفاجأة سارة بشأن أكرم توفيق

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 16:40

كتب : أحمد الخولي

أكرم توفيق في مران الأهلي

يواصل فريق الأهلي إعداد لاعبيه المصابين من أجل تجهيزهم خلال الفترة المقبلة.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

طاهر محمد طاهر

النادي : الأهلي

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان الثنائي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل "كوكا" قد شارك في مران الأهلي الجماعي السبت الماضي.

وعلم FilGoal.com آخر تطورات الثلاثي المصاب عمرو السولية وطاهر محمد وأكرم توفيق.

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وبدأ عمرو السولية مرحلة الجري وخضع لحقن البلازما مرتين بخلاف التدريبات المائية.

ويسير اللاعب بشكل جيد في برنامج العلاج الطبيعي.

وعانى عمرو السولية من إصابة بمزق في العضلة الخلفية في 24 يوليو الماضي، وتم تشخيص إصابته بمدة غياب تصل إلى ستة أسابيع.

أما طاهر محمد فخضع لحقن بلازما ويخوض المرحلة الأخيرة من العلاج.

وعانى طاهر من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية واحتاج إلى الراحة لمدة شهر.

بينما يتدرب أكرم توفيق بقوة ويشارك في الالتحامات بشكل طبيعي دون قلق.

ويتبقى جزء أخير في برنامج أكرم التأهيلي يتوقف على جاهزيته في التدريبات قبل الدفع به في المباريات.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني ينوي الدفع بأكرم توفيق في آخر ثلاث مباريات بالموسم من أجل تجهيزه بالشكل المناسب ولكن دون استعجال.

وكان توفيق قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا بيناير الماضي.

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