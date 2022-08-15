مرموش يحسم مصيره مع فولفسبورج.. والكشف عن موعد عودته

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 17:01

كتب : FilGoal

عمر مرموش و سابيتزر - فولفسبورج X بايرن ميونيخ

حسم عمر مرموش مهاجم فولفسبورج مصيره مع ناديه الألماني هذا الصيف، وسط تقارير تفيد بإمكانية رحيله.

وكانت صحيفة "كيكر" الألمانية قد أفادت أن 3 أندية أوروبية مهتمة بضم مرموش.

ورد مرموش على سؤال مراسل جريدة WAZ الألمانية (هل مازلت تفكر في الرحيل هذا الصيف؟) قائلا: "لا.. سأبقى مع فولفسبورج".

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وأوضحت الجريدة التي تصدر من مدينة فولفسبورج أن النادي يسعى لتمديد تعاقد مرموش الذي ينتهي في صيف 2023.

وتؤمن إدارة فولفسبورج بأن عمر سيلعب دورا هاما في خطط النادي المستقبلية، ولذلك لن يتم إعارته مجددا كما حدث مرتين، إلى سانت باولي وإلى شتوتجارت، حسب التقرير.

ولعب جناح منتخب مصر معارًا الموسم الماضي إلى شتوتجارت، وفي الموسم الذي سبقه بصفوف سانت باولي بالدرجة الثانية الألمانية.

وكشفت الصحيفة الألمانية موعد عودة مرموش لتدريبات ناديه بعدما خرج مصابا من مباراة فولفسبورج ضد بايرن ميونيخ يوم الأحد بالدوري الألماني.

وذكرت أن المهاجم المصري سيعود إلى تدريبات فولفسبورج يوم الأربعاء بعدما أصيب بكدمة قوية في الركبة.

ومن المرجح أن يصبح مرموش جاهزا للمشاركة أمام شالكه يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

الأندية الثلاثة التي تهتم بضم مرموش هذا الصيف، حسب تقرير كيكر هي إسبانيول، بالإضافة إلى نوتنجهام فورست وبرينتفورد الإنجليزيين.

أبرز المهتمين كان إسبانيول فقد ذكر موقع La Grada المختص في أخبار إسبانيول في وقتٍ سابق أن النادي الإسباني يراقب اللاعب المصري منذ فترة.

وأفاد التقرير أن إسبانيول يسعى لتدعيم مركز الجناح الأيسر، ويُتوقع ألا يتقاضى مرموش راتبًا مرتفعًا.

كما أن إسبانيول يرغب في استغلال تبقي عام واحد في عقد لاعب وادي دجلة السابق مع فولفسبورج لضمه مقابل 4 أو 5 ملايين يورو.

وقاد مرموش فريقه الحالي فولفسبورج لعبور جينا في دور الـ 64 لكأس ألمانيا بهدفٍ قاتل بأول ظهور رسمي له مع الفريق بعد عودته من الإعارة.

كما ظهر بشكل أساسي في أول مباراتين من الموسم الجديد بالدوري الألماني، ضد فيردر بريمن وبايرن ميونيخ.

وساهم مرموش بتسجيل 10 أهداف وثماني تمريرات حاسمة مع سان باولي وشتوتجارت في 42 مباراة.

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