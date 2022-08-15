سويلم: دوري الموسم المقبل بنفس النظام.. وتعيين كلاتنبرج قرار غريب

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 16:45

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن نظام الدوري المصري في الموسم الجديد.

وقال سويلم عبر إذاعة ميجا إف إم: "الدوري الجديد سيُلعَب بنفس النظام: مجموعة واحدة على دورين".

وأكمل: "لا نستطيع تغيير النظام. اجتمعنا قبل الموسم الماضي مع الـ 18 ناديًا، ورأيهم كان الاستمرار بنفس النظام رغم عرض السلبيات عليهم".

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وتابع: "هذه هي رغبة الأندية، ويهمنا رأيهم لأنهم المشاركين في المسابقة، لو جلسنا معهم 20 مرة فسنصل لنفس النتيجة".

وانتقد سويلم قرار تعيين الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيسًا للجنة الحكام المصرية.

وقال سويلم: "لا أتفق مع قرار تعيين كلاتنبرج، لا يمكن أن نترك رموز التحكيم المصري ونذهب لانتداب شخص أجنبي ليرأس لجنة الحكام".

وأتم: "هذا منطق غريب، لم يحقق شيئا ففي السعودية، فقط جلب حكام أجانب، نمتلك أفضل حكام في إفريقيا وسيقل طموحهم عندما يرون أن رئيس الحكم أجنبيًا".

وذكر اتحاد الكرة أن الموسم الكروي 2022\2023 ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن فتح باب القيد يبدأ يوم 1 سبتمبر المقبل، مع وجود 3 لاعبين في قائمة الانتظار حتى يناير.

وأشار اتحاد الكرة أن كل نادٍ سيسمح له بقيد 30 لاعبًا، من ضمنهم 5 لاعبين أجانب.

وشدد اتحاد الكرة أن المدير الفني الذي يرحل عن ناديه، لا يحق له تولي تدريب نادٍ آخر خلال نفس الموسم.

بينما لو تم الاستغناء عن المدير الفني من قبل النادي، يحق له تدريب بحق أقصى نادٍ آخر خلال نفس الموسم.

وقرر اتحاد الكرة أنه لا يجوز لأي نادٍ شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.

وأفاد اتحاد الكرة أن دوري القسم الثاني سيتقلص عدد أنديته إلى 18 بداية من موسم 2023\2024.

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