خبر في الجول - جاهزية عبد القادر وكوكا لمباراة إيسترن كومباني

تأكد بشكل كامل جاهزية الثنائي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل "كوكا" لاعبا الأهلي للمباراة المقبلة للفريق الأحمر في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني يوم الأربعاء المقبل، في الجولة 31 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن عبد القادر وكوكا جاهزين للمشاركة في مباريات الأهلي المقبلة، ويأتي القرار وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريش.

وشارك الثنائي في تدريبات الأهلي قبل يومين، قبل أن تتأكد جاهزيته.

وغاب أحمد عبد القادر عن الأهلي منذ مباراة المقاولون العرب في الدوري للإصابة.

كما يغيب أحمد كوكا منذ مباراة الأهلي ضد سموحة قبل عدة أسابيع.

وفاز الأهلي على مصر للمقاصة بهدف دون رد في دور الـ16 لكأس مصر موسم 2021/2022.

اقرأ أيضا:

رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام كريستال بالاس

تصريح مفاجئ من عيد مرازيق

رقم قياسي للاعب مصري في ألمانيا

أحمد طارق سليمان: لم أخش لاعبي الأهلي لهذا السبب

خالد جلال يكشف كواليس عرض توليه المنتخب الأولمبي