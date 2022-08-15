خبر في الجول - جاهزية عبد القادر وكوكا لمباراة إيسترن كومباني

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 17:18

كتب : أحمد الخولي

أحمد حمدي عبد القادر - الأهلي

تأكد بشكل كامل جاهزية الثنائي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل "كوكا" لاعبا الأهلي للمباراة المقبلة للفريق الأحمر في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني يوم الأربعاء المقبل، في الجولة 31 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن عبد القادر وكوكا جاهزين للمشاركة في مباريات الأهلي المقبلة، ويأتي القرار وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريش.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف موقف مصابين الأهلي.. ومفاجأة سارة بشأن أكرم توفيق مرموش يحسم مصيره مع فولفسبورج.. والكشف عن موعد عودته سيزامل تريزيجيه.. طرابزون يضم مارك بارترا

وشارك الثنائي في تدريبات الأهلي قبل يومين، قبل أن تتأكد جاهزيته.

وغاب أحمد عبد القادر عن الأهلي منذ مباراة المقاولون العرب في الدوري للإصابة.

كما يغيب أحمد كوكا منذ مباراة الأهلي ضد سموحة قبل عدة أسابيع.

وفاز الأهلي على مصر للمقاصة بهدف دون رد في دور الـ16 لكأس مصر موسم 2021/2022.

اقرأ أيضا:

رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام كريستال بالاس

تصريح مفاجئ من عيد مرازيق

رقم قياسي للاعب مصري في ألمانيا

أحمد طارق سليمان: لم أخش لاعبي الأهلي لهذا السبب

خالد جلال يكشف كواليس عرض توليه المنتخب الأولمبي

الأهلي أحمد عبد القادر الدوري المصري
نرشح لكم
التشكيل - عودة عبد الله جمعة وحازم إمام ضمن 5 تغييرات أمام الإسماعيلي سويلم: هناك تصميمات جديدة لدرع الدوري وكأس مصر في مخازن اتحاد الكرة سويلم: دوري الموسم المقبل بنفس النظام.. وتعيين كلاتنبرج قرار غريب في الجول يكشف موقف مصابين الأهلي.. ومفاجأة سارة بشأن أكرم توفيق ميكالي يجتمع مع الحضري ووائل رياض لاعب منتخب السويس لـ في الجول: مهاجم سموحة أصابني والحكم تجاهلني.. وتعرضنا للظلم جمال علام يجتمع بالحكام في حضور كلاتنبرج خالد جلال: قلقت من تدريب المنتخب الأولمبي بسبب ما حدث مع إيهاب جلال
أخر الأخبار
التشكيل - عودة عبد الله جمعة وحازم إمام ضمن 5 تغييرات أمام الإسماعيلي دقيقة | الكرة المصرية
كالتشيو ميركاتو: توتنام يستعد لتقديم عرض لأجل سافيتش 21 دقيقة | ميركاتو
دي بروين عن مستقبل بيرناردو سيلفا: أعتقد سيبقى 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
سويلم: هناك تصميمات جديدة لدرع الدوري وكأس مصر في مخازن اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جاهزية عبد القادر وكوكا لمباراة إيسترن كومباني ساعة | الكرة المصرية
مرموش يحسم مصيره مع فولفسبورج.. والكشف عن موعد عودته ساعة | المحترفون
سويلم: دوري الموسم المقبل بنفس النظام.. وتعيين كلاتنبرج قرار غريب 2 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف موقف مصابين الأهلي.. ومفاجأة سارة بشأن أكرم توفيق 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 ظهور أول في الدوري.. من هو محمد خضري لاعب الزمالك الواعد في قائمة مباراة المقاصة