ماذا قدم صلاح مع ليفربول في مواجهة كريستال بالاس

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 23:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول أمام كريستال بالاس

فشل ليفربول في تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

فماذا قدم صلاح خلال مواجهة كريستال بالاس؟

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استمر صلاح في الغياب عن التسجيل في الجولة الثانية للمرة السادسة على التوالي.

سدد مرة واحدة على المرمى.

سدد مرتين خارج المرمى.

حاول المراوغة 6 مرات ونجح في مرة واحدة.

لمس الكرة 54 مرة.

دقة تمريراته 81%.

قدم 8 تمريرات مفتاحية.

أرسل 3 تمريرات عرضية منهم واحدة ناجحة.

وقع في التسلل مرتين.

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