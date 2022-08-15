ماذا قدم صلاح مع ليفربول في مواجهة كريستال بالاس
الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 23:07
كتب : FilGoal
فشل ليفربول في تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وتعادل ليفربول مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.
فماذا قدم صلاح خلال مواجهة كريستال بالاس؟
استمر صلاح في الغياب عن التسجيل في الجولة الثانية للمرة السادسة على التوالي.
سدد مرة واحدة على المرمى.
سدد مرتين خارج المرمى.
حاول المراوغة 6 مرات ونجح في مرة واحدة.
لمس الكرة 54 مرة.
دقة تمريراته 81%.
قدم 8 تمريرات مفتاحية.
أرسل 3 تمريرات عرضية منهم واحدة ناجحة.
وقع في التسلل مرتين.
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