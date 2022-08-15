عبد الله جمعة: هدفنا حسم الدوري في المباراتين المقبلتين

شدد عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك على أن فريقه سيحاول حسم لقب الدوري في المباريات المقبلة.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ8 من كأس مصر بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الـ16 من البطولة وأقيمت في استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وقال جمعة عقب المباراة: "أغلقنا صفحة الإسماعيلي وسنركز بقوة في المباراتين المقبلتين لنحقق الفوز ونحسم لقب الدوري".

وواصل "ننفذ تعليمات الجهاز الفني ونقاتل من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجمهور".

وأتم تصريحاته "الجمهور ساندنا في الوقت الذي كنا فيه غير موفقين، والآن نحن نرد لهم الجميل ونسعدهم بالانتصارات".

ويلعب الزمالك ضد فاركو في المباراة المقبلة بالدوري المصري، ثم يلعب ضد الاتحاد السكندري.

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