تقرير: مانشستر يقترب من حسم صفقة مهاجم أتليتكو مدريد

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 22:39

كتب : FilGoal

ماثيوس كونها - أتليتكو مدريد

اقترب مانشستر يونايتد من حسم صفقة انتقال ماثيوس كونها لاعب أتليتكو مدريد إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب "TalkSport" فإن مانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد توصلا إلى اتفاق لانتقال اللاعب إلى الشياطين الحمر مقابل 50 مليون يورو.

وانضم كونها إلى صفوف أتليتكو مدريد قادما من هيرتا برلين صيف 2021، ومنذ ذلك الحين شارك في 37 مباراة بقميص الفريق.

وسجل اللاعب البرازيلي الذي يجيد اللعب في مركز الهجوم 7 أهداف خلال 37 مباراة وصنع 6 آخرين.

Matheus Cunha - Player profile 22/23 | Transfermarkt

كونها (23 عاما) بدأ مسيرته الاحترافية في ألمانيا مع نادي لايبزيج لينتقل بعد عامين إلى هيرتا برلين.

ولم يظهر كونها في أولى مباريات أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني منذ قليل والتي فاز بها بثلاثية دون رد.

ويحظى روخيبلانكوس حاليا بثنائي في مركز المهاجم بعد عودة ألفارو موراتا وأنطوان جريزمان المعار من برشلونة.

فيما يمتلك مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو التي تحيط الشكوك حول استمراره مع الفريق الموسم الجاري.

اقرأ أيضا:

مرموش يحسم مصيره مع فولفسبورج

خاص - جاهزية عبد القادر لمباراة إيسترن كومباني

تصميمات جديدة للدوري والكأس في مخازن اتحاد الكرة

خاص - مفاجأة سارة بشأن أكرم توفيق

سويلم: تعيين كلاتنبرج قرار غريب

مانشستر يونايتد أتليتكو مدريد
نرشح لكم
كالتشيو ميركاتو: توتنام يستعد لتقديم عرض لأجل سافيتش مصير ضبابي ينتظر برناردو سيلفا بين سيتي وبرشلونة للاستمتاع بعام المئوية.. إلتشي يضم كويادو قادما من برشلونة "في النادي الذي يريده".. لو سيلسو يعود مجددا لـ فياريال سيزامل تريزيجيه.. طرابزون يضم مارك بارترا سكاي: عرض أول من تشيلسي لضم جوردون الخامسة عشر.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع قائد أتالانتا خبر في الجول – المصري يتفق مع عبد الرحيم دغموم للانضمام إلى صفوفه
أخر الأخبار
كلوب: طرد نونيز صحيح.. تعرض للاستفزاز ولكن هذه ليست الطريقة الصحيحة للتصرف 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يوسف أسامة: هدفنا الفوز على كل الفرق في مختلف البطولات 39 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: أتمنى أن يشرح لي أحد سبب غياب الجماهير.. واتركوا الزمالك دون أخبار مغلوطة 54 دقيقة | الكرة المصرية
ماذا قدم صلاح مع ليفربول في مواجهة كريستال بالاس 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دي ماريا يتألق مبكرا.. يوفنتوس يطلق الرصاصة الأولى بثلاثية في شباك ساسولو ساعة | الكرة الأوروبية
سلاح كلوب ينقلب ضده.. ليفربول يتعادل مجددا أمام كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد الله جمعة: هدفنا حسم الدوري في المباراتين المقبلتين ساعة | الكرة المصرية
الجمل: سعيد بالأداء أمام الزمالك.. والإسماعيلي يحتاج إلى تخطيط من أجل النهوض ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل