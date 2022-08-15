تقرير: مانشستر يقترب من حسم صفقة مهاجم أتليتكو مدريد

اقترب مانشستر يونايتد من حسم صفقة انتقال ماثيوس كونها لاعب أتليتكو مدريد إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب "TalkSport" فإن مانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد توصلا إلى اتفاق لانتقال اللاعب إلى الشياطين الحمر مقابل 50 مليون يورو.

وانضم كونها إلى صفوف أتليتكو مدريد قادما من هيرتا برلين صيف 2021، ومنذ ذلك الحين شارك في 37 مباراة بقميص الفريق.

وسجل اللاعب البرازيلي الذي يجيد اللعب في مركز الهجوم 7 أهداف خلال 37 مباراة وصنع 6 آخرين.

كونها (23 عاما) بدأ مسيرته الاحترافية في ألمانيا مع نادي لايبزيج لينتقل بعد عامين إلى هيرتا برلين.

ولم يظهر كونها في أولى مباريات أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني منذ قليل والتي فاز بها بثلاثية دون رد.

ويحظى روخيبلانكوس حاليا بثنائي في مركز المهاجم بعد عودة ألفارو موراتا وأنطوان جريزمان المعار من برشلونة.

فيما يمتلك مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو التي تحيط الشكوك حول استمراره مع الفريق الموسم الجاري.

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