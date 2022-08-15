بقيادة موراتا وفيلكس.. أتليتكو مدريد يفتتح مشواره في الدوري بثلاثية أمام خيتافي

فاز أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد على ملعب ألفونسو بيريز في أولى جولات الدوري الإسباني أمام خيتافي.

وسجل موراتا هدفين في الدقيقتين 15 و59 فيما أحرز أنطوان جريزمان الثالث عند الدقيقة 75، جميعهم بصناعة جواو فيليكس.

وأصبح فيليكس ثاني لاعب في تاريخ أتليتكو مدريد يشارك في ثلاثة أهداف في مباراة واحدة منذ جابي أمام سبورتينج خيخون عام 2011.

وبات البرتغالي ثالث أكثر لاعب يشارك في أهداف أتليتكو مدريد (32 هدفا) بعد أنخيل كورّيا (45 هدفا) ولويس سواريز (37 هدفا) منذ موسم 2019-2020.

التشكيل

اختار دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد ألفارو موراتا وجواو فيليكس لقيادة الهجوم فيما ظهر أنطوان جريزمان بديلا.

بينما قاد إينس أونال وبورخا مايورال هجوم خيتافي الأول في الدوري الإسباني.

أحداث المباراة

افتتح الضيوف أول أهداف المباراة عن طريق ألفارو موراتا عند الدقيقة 15 بعد جملة ثنائية بين توماس ليمار وجواو فيليكس لتصل بالأخير إلى موراتا ليسددها في الشباك.

وجاء الرد سريعا من أصحاب الأرض عند الدقيقة 18 عن طريق رأسية من إنيس أونال لكن تصدى لها يانيك أوبلاك حارس أتليتكو مدريد.

وتواصل التهديد من جانب خيتافي عند الدقيقة 24 عن طريق عرضية من جانب كارليس ألينيا لكن لم تجد من تقابلها لتعود إلى دفاع روخيبلانكوس.

وعاد أتليتكو مدريد للبحث عن الهدف الثاني عند الدقيقة 36 عن طريق جواو فيليكس بعد تمريرة من جانب موراتا لكن اعترضها مدافع خيتافي وتذهب إلى ركنية.

ورد خيتافي عند الدقيقة 38 عن طريق تسديدة قوية من جانب كارليس ألينيا من خارج منطقة الجزاء لكن تمر بجانب القائم الأيسر إلى خارج الملعب.

ولم تهدأ محاولات خيتافي لإدارك التعادل لكن تلك المرة عن طريق رأسية بورخا مايورال عند الدقيقة 41 لكن اعتلت الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول خيتافي من جديد عند الدقيقة 50 عن طريق أونال بعد تمريرة عرضية من بورخا لكن إلى خارج الملعب.

وعلى عكس سير المباراة، سجل ألفارو موراتا الهدف الثاني لـ أتليتكو مدريد عند الدقيقة 59 بعد كرة بينية من جواو فيليكس. استغلها موراتا وسددها بالقدم اليسرى لتهز سقف الشباك بقوة.

لم يستسلم أصحاب الأرض، وهدد مايورال عند الدقيقة 74 مرمى أتليتكو برأسية خطيرة لكن ذهبت بعيدا عن المرمى.

ليرد روخيبلانكوس سريعا عن طريق البديل أنطوان جريزمان عند الدقيقة 75 بعد كرة قوية زاحفة من خارج منطقة الجزاء ليعلن عن ثالث أهداف أتليتكو مدريد.

واستغل أتليتكو مدريد معنويات خيتافي المنخفضة لتوسيع النتيجة لكن دون أي هدف حقيقي على المرمى لتنتهي المباراة بثلاثية دون رد لـ فريق العاصمة.