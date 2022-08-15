تشكيل ليفربول - نونيز أساسي لأول مرة.. وفيليبس يعوض ماتيب أمام كريستال بالاس

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

صلاح ونونيز - ليفربول - الدوري الإنجليزي

بدأ الأورجوياني داروين نونيز أساسيا مع ليفربول للمرة الأولى في الدوري أمام كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

ويغيب جويل ماتيب وإبراهيما كوناتي عن الفريق بسبب الإصابة.

ويعوض هيرفي إيليوت المصاب تياجو ألكانتارا والذي من المتوقع غيابه لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع.

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وعاد نابي كيتا من الإصابة ليتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجل فان دايك - ناثانيل فيليبس - ترينت ألكسندر آرنولد

خط الوسط: فابينيو - جيمس ميلنر- هيرفي إيليوت

خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

وتعادل ليفربول في مباراته الأولى أمام فولهام بهدفين لكل فريق.

وخسر كريستال بالاس أمام أرسنال بهدفين دون رد.

رقم منتظر لصلاح

لو هز صلاح شباك كريستال بالاس ليل الإثنين سيرفع رصيد أهدافه مع ليفربول إلى 120 هدفا ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي عبر تاريخه في الدوري الإنجليزي بنظامه الحديث.

وبذلك سيتساوى مع ستيفن جيرارد صاحب الـ120 هدفا والذي يحتل المركز الثاني حاليا، خلف المتصدر روبي فاولر.

فاولر سجل 128 هدفا بقميص الريدز في 266 مباراة على مدار 9 مواسم.

الهدف المنتظر سيجعل صلاح ينفرد بالمركز الثامن في قائمة أفضل هدافي النادي العريق منذ نشأته.

إذ يتساوى حاليا مع مايكل أوين برصيد 158 هدفا في مختلف المسابقات.

ويحب قائد منتخب مصر ملاقاة كريستال بالاس كثيرا، إذ سجل 7 أهداف وصنع 6 خلال 10 مواجهات.

فقد أسهم في 11 هدفا خلال آخر 7 مباريات فقط ضد كريستال بالاس.

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