توجيه الاتهام لـ توخيل وكونتي بسبب الشجار.. والتحقيق مع أحدهما بسبب الحكم

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

مشادة بين توماس توخيل وأنطونيو كونتي

تشيلسي توماس توخيل أنتوني تايلور أنطونيو كونتي توتنام الدوري الإنجليزي
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