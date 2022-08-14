كونتي رافضا التعليق على الشجار مع توخيل: سيظل هذا بيني وبينه

رفض الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنام ثلاث مرات أن يتحدث عن الشجار الذي حدث بينه وبين توماس توخيل مدرب تشيلسي بعد نهاية الدربي اللندني.

وتعادل توتنام خارج ملعبه أمام تشيلسي بهدفين لكل فريق، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج معقل الأزرق.

وقال أنطونيو كونتي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإخبارية: "أرى أنه من الأفضل الحديث عن المباراة، لقد كانت مباراة صعبة وحاولنا أن نكون تنافسيين لآخر وقت".

وتابع "تشيلسي أظهر أنه فريق جيد للغاية، ولكننا قدمنا أداء أفضل مقارنة بالموسم الماضي".

وواصل "إذا أردنا خلق مشاكل أكبر لتشيلسي فيجب أن نقدم أداء أفضل".

واستكمل "إذا كان هناك مشكلة مع توخيل فهو شيء بيني وبينه. وأيضا لم أر ما حدث بين روميرو وكوكوريا".

وأردف "من الطبيعي أن نأتي إلى هنا ونعاني لكننا في الوقت نفسه صنعنا فرصا للبقاء في المباراة".

وشهدت المباراة مناوشات بين المدرب الألماني توخيل، والإيطالي كونتي.

وعقب هدف توتنام الأول الذي سجله إيميل هويبرج نشبت مشادة بالأيدي بين المدربين خارج الخطوط.

وذلك بسبب اعتراض توخيل على هدف توتنام مطالبا بعدم احتسابه بداعي وجود خطأ.

لتتوقف المباراة لعدة دقائق ويتدخل رجال الأمن واللاعبين قبل أن تنتهي المشاجرة بينهما وحصل أنطونيو كونتي على البطاقة الصفراء.

وبعد أن سجل تشيلسي الهدف الثاني عن طريق رييس جيمس، انطلق توماس توخيل نحو كونتي محتفلا بالهدف بطريقة جنونية.

ثم سجل تشيلسي هدف التعادل عن طريق هاري كين وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

وعقب المباراة ذهب توخيل لمصافحة كونتي، وبدور جذب المدرب الإيطالي نظيره الألماني نحوه وهاجمه برأسه، لتنشب مشادة أخرى جديدة بينهما أقوى من المشادة الأولى.

ليشتعل ملعب ستامفورد بريدج ويتدخل أعضاء الجهازين الفنيين للفريقين واللاعبين وأفراد الأمن.

وبعد نهاية المشاجرة بينهما أخرج الحكم البطاقة الحمراء لكلا المدربين.

ويلعب تشيلسي ضد ليدز يونايتد، بينما يلعب توتنام ضد ولفرهامبتون.



















































اقرأ أيضا:

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

مستقبل رونالدو في خطر مع مانشستر يونايتد

عقوبة من تين هاج للاعبي مانشستر يونايتد

الكشف عن ثلاثي يريده الأهلي من براميدز

المصري يتواصل مع الوداد بشأن العقوبة

أحمد حواش يكشف حقيقة توقيعه للزمالك