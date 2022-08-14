مصدر من المصري لـ في الجول: أبو علي تواصل مع الوداد وتم حل أزمة القيد

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 15:23

كتب : حامد وجدي

صورة جماعية لـ لمصري قبل ملاقاة الأهلي

تواصل كامل أبو علي المرشح لمنصب رئيس النادي المصري مع نادي الوداد وحل أزمة كازادي كاسينجو ليتم رفع الإيقاف عن القيد.

ومن المقرر أن يفوز كامل أبو علي برئاسة النادي المصري إذ لم يتقدم لمنصب رئاسة النادي سواه.

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "كامل أبو علي تواصل مع الوداد المغربي وتم حل أزمة كازادي كاسينجو".

أخبار متعلقة
استقالة المشرف على تقنية الفيديو بـ لجنة الحكام المصرية رئيس إنبي: عرض ويجان لـ جاد غير مُرضٍ للاعب أو للنادي والكرة المصرية.. وموعد الرد الأولى للأحمر هذا الموسم.. وائل فرحان حكما لمباراة الأهلي ومصر للمقاصة أحمد دياب: الدوري المصري في الموسم القادم سيكون "موفرا للطاقة"

وأضاف المصدر "سيتم رفع الإيقاف عن القيد".

وكان كازادي كاسينجو قد انضم إلى المصري قادما من الوداد المغربي قبل انطلاق موسم 2020 - 2021.

وخرج المهاجم الكونغولي في إعارة إلى طلائع الجيش لمدة موسم.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد أصدرت قرارا بإيقاف النادي المصري عن القيد بسبب التأخر في دفع المستحقات الخاصة بصفقة كاسينجو.

وكشف المصدر "المصري حصل على 5 ملايين جنيه من المحافظ".

واختتم مصدر المصري تصريحاته "سيتم دفع مستحقات اللاعبين خلال يومين".

وخاض كاسينجو 24 مباراة مع المصري ونجح في تسجيل هدفين.

بينما ساهم المهاجم الكونغولي في 15 هدفا مع فريق الوداد المغربي في 24 مباراة.

ونجح كاسينجو في تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 آخرين مع الفريق المغربي.

اقرأ أيضا

رونالدو يتجاهل تحية تين هاج وجماهير مانشستر

موقف الزمالك من ضم لاعب الرجاء

عرض خارجي للنقاز

الأهلي يعلن موقفه من المشاركة في الكأس والسوبر

حقيقة تفاوض الأهلي مع خليلوزيتش

قائمة الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة

الدوري المصري المصري كامل أبو علي
نرشح لكم
بعد استقالته.. السيد مراد: قراري بسبب المناخ العام وهدف الأهلي في فاركو تسلل صالح جمعة: أتمنى العودة للأهلي.. وأوافق على الانضمام للزمالك في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة استقالة المشرف على تقنية الفيديو بـ لجنة الحكام المصرية مدرب اتحاد المنستير: تركيزنا ليس مع الأهلي في الوقت الحالي.. وأي مدرب يقود الأحمر لديه ميزة عبد المنصف: الأكثر مشاركة في الدوري أفضل رد على من يقلل.. ورسالة لجماهير الاتحاد فتح الله: منافسة أندية جماهيرية ليس بالأمر السهل.. وموقف ثلاثي بيراميدز موعد مباريات الأحد 14 أغسطس 2022.. الأهلي في الكأس ودربي لندن وريال مدريد
أخر الأخبار
مصدر من المصري لـ في الجول: أبو علي تواصل مع الوداد وتم حل أزمة القيد 17 دقيقة | الكرة المصرية
بعد استقالته.. السيد مراد: قراري بسبب المناخ العام وهدف الأهلي في فاركو تسلل 29 دقيقة | الكرة المصرية
بيلد: ماني يرسل 150 هدية تذكارية لعمال نادي ليفربول 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
صالح جمعة: أتمنى العودة للأهلي.. وأوافق على الانضمام للزمالك 37 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام فورست (0)-(0) وست هام.. انطلاق المباراة 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة 53 دقيقة | ميركاتو
أليجري يكشف موعد عودة المصابين.. وموقف كوستيتش من المشاركة أمام ساسولو ساعة | الكرة الأوروبية
استقالة المشرف على تقنية الفيديو بـ لجنة الحكام المصرية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 انتهت نهائي كأس العرب للشباب - مصر (1)-(1) السعودية.. إلى ركلات الترجيح 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل