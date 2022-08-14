مصدر من المصري لـ في الجول: أبو علي تواصل مع الوداد وتم حل أزمة القيد

تواصل كامل أبو علي المرشح لمنصب رئيس النادي المصري مع نادي الوداد وحل أزمة كازادي كاسينجو ليتم رفع الإيقاف عن القيد.

ومن المقرر أن يفوز كامل أبو علي برئاسة النادي المصري إذ لم يتقدم لمنصب رئاسة النادي سواه.

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "كامل أبو علي تواصل مع الوداد المغربي وتم حل أزمة كازادي كاسينجو".

وأضاف المصدر "سيتم رفع الإيقاف عن القيد".

وكان كازادي كاسينجو قد انضم إلى المصري قادما من الوداد المغربي قبل انطلاق موسم 2020 - 2021.

وخرج المهاجم الكونغولي في إعارة إلى طلائع الجيش لمدة موسم.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد أصدرت قرارا بإيقاف النادي المصري عن القيد بسبب التأخر في دفع المستحقات الخاصة بصفقة كاسينجو.

وكشف المصدر "المصري حصل على 5 ملايين جنيه من المحافظ".

واختتم مصدر المصري تصريحاته "سيتم دفع مستحقات اللاعبين خلال يومين".

وخاض كاسينجو 24 مباراة مع المصري ونجح في تسجيل هدفين.

بينما ساهم المهاجم الكونغولي في 15 هدفا مع فريق الوداد المغربي في 24 مباراة.

ونجح كاسينجو في تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 آخرين مع الفريق المغربي.

اقرأ أيضا

رونالدو يتجاهل تحية تين هاج وجماهير مانشستر

موقف الزمالك من ضم لاعب الرجاء

عرض خارجي للنقاز

الأهلي يعلن موقفه من المشاركة في الكأس والسوبر

حقيقة تفاوض الأهلي مع خليلوزيتش

قائمة الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة