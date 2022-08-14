بسبب فضيحة برينتفورد.. تين هاج يجبر لاعبي يونايتد على الركض لأكثر من 13 كيلو

أمر إريك تين هاجم المدير الفني لمانشستر يونايتد لاعبي فريقه بخوض تدريبات إضافية عقب نهاية المران الجماعي للشياطين الحمر.

جاء ذلك عقب الهزيمة أمس السبت أمام برينتفورد برباعية دون رد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الإحصائيات والأرقام أن لاعبي برينتفورد ركضوا خلال المباراة أكثر من لاعبي مانشستر يونايتد.

ووصلت المسافة التي قطعها لاعبو برينتفورد خلال المباراة 13.8 كيلو مترا، مقابل 109.4 كيلو مترا ركضها لاعبو يونايتد.

لذلك رفع تين هاج المسافة التي ركضها لاعبو يونايتد خلال التدريبات إلى 13.8 كيلو مترا، وهو الفارق بين عدد الكيلومترات التي قطعها الفريقين في المباراة، وذلك من أجل رفع لياقة الفريق البدنية استعدادا للمباريات المقبلة.

وخسر مانشستر يونايتد أول مباراتين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام برايتون وبرينتفورد.

ليحتل المركز الأخير في الدوري بعد مرور جولتين لأول مرة منذ عام 1992 وهو وقت انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الحالي "البريميرليج".

ويلعب مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة ضد ليفربول يوم الإثنين في الأسبوع المقبل.

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