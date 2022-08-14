في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 14:48

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز

يستهدف الأهلي ضم ثلاثة لاعبين من بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

أسامة جلال

النادي : بيراميدز

بيراميدز
الدوري المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يريد ضم إبراهيم عادل، وأسامة جلال، ومحمد حمدي من الأهلي للموسم المقبل.

الأهلي بدأ المفاوضات بالفعل مع بيراميدز للحصول على الثلاثي. وكانت في البداية عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات، قبل أن يجري ياسين منصور رئيس شركة الكرة اتصالات أيضا مع مسؤولي بيراميدز لإبرام الصفقة.

أخبار متعلقة
فتح الله: منافسة أندية جماهيرية ليس بالأمر السهل.. وموقف ثلاثي بيراميدز فيتوريا يزور بيراميدز وجلسة مع تاكيس جونياس إسلام عيسى يمنح بيراميدز الفوز على غزل المحلة بثنائية بعد الزمالك والأهلي.. فيتوريا يزور بيراميدز السبت

وعرض الأهلي مبادلة بعض لاعبيه بالإضافة إلى مبلغ مالي للحصول على اللاعبين، لكن بيراميدز رفض الأسماء المعروضة وطلب الحصول على مبلغ مالي فقط.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز طلب الحصول على 5 مليون دولار لبيع إبراهيم عادل، وبرروا طلبهم بأن اللاعب يملك عرضا بالفعل مقابل 3 مليون دولار، فيما حدد 2.5 مليون دولار لبيع أسامة جلال.

وأخيرا بخصوص محمد حمدي ظهير أيسر الفريق، فقد جدد عقده مع بيراميدز قبل عدة أشهر لموسمين مقبلين، وبالتالي قرر الأهلي إرجاء البت في أمره لوقت لاحق.

إبراهيم عادل انضم إلى بيراميدز قادما من نادي المريخ عام 2018. صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة، سجل فيهم 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

وانضم أسامة جلال إلى بيراميدز قادما من إنبي هذا الموسم. صاحب الـ24 عاما شارك في 25 مباراة. سجل فيهم هدفين.

وأخيرا، انضم محمد حمدي إلى بيراميدز قادما من النادي المصري عام 2018. صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 39 مباراة، صنع فيهم أربعة أهداف.

اقرأ أيضا

رونالدو يتجاهل تحية تين هاج وجماهير مانشستر

موقف الزمالك من ضم لاعب الرجاء

عرض خارجي للنقاز

الأهلي يعلن موقفه من المشاركة في الكأس والسوبر

حقيقة تفاوض الأهلي مع خليلوزيتش

قائمة الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة

الدوري المصري إبراهيم عادل أسامة جلال محمد حمدي
نرشح لكم
رئيس إنبي: عرض ويجان لـ جاد غير مُرضٍ للاعب أو للنادي والكرة المصرية.. وموعد الرد لتكوين شراكة نيجيرية خالصة.. نوتنجهام فورست يعلن صفقته الـ13 بالتعاقد مع دينيس سموحة: اقتربنا من ضم محمود وحيد ضمن صفقة انتقال حسام حسن لـ الأهلي الصفقة الثالثة.. سموحة يتعاقد مع لاعب الخريطيات القطري سموحة: تلقينا ثلاثة عروض بينهم عرضين محليين من ناديين كبيرين لضم عبد الكبير الوادي خبر في الجول - زكريا الوردي لاعب الرجاء ضمن المعروضين على الزمالك تقرير مغربي: الزمالك حسم تعاقده مع زكريا الوردي سبورت 1: ماني وحده لا يكفي.. بايرن ميونيخ يستهدف هافيرتز
أخر الأخبار
مصدر من المصري لـ في الجول: أبو علي تواصل مع الوداد وتم حل أزمة القيد 17 دقيقة | الكرة المصرية
بعد استقالته.. السيد مراد: قراري بسبب المناخ العام وهدف الأهلي في فاركو تسلل 28 دقيقة | الكرة المصرية
بيلد: ماني يرسل 150 هدية تذكارية لعمال نادي ليفربول 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
صالح جمعة: أتمنى العودة للأهلي.. وأوافق على الانضمام للزمالك 37 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام فورست (0)-(0) وست هام.. انطلاق المباراة 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة 53 دقيقة | ميركاتو
أليجري يكشف موعد عودة المصابين.. وموقف كوستيتش من المشاركة أمام ساسولو ساعة | الكرة الأوروبية
استقالة المشرف على تقنية الفيديو بـ لجنة الحكام المصرية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 انتهت نهائي كأس العرب للشباب - مصر (1)-(1) السعودية.. إلى ركلات الترجيح 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل