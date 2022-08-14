في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة

يستهدف الأهلي ضم ثلاثة لاعبين من بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يريد ضم إبراهيم عادل، وأسامة جلال، ومحمد حمدي من الأهلي للموسم المقبل.

الأهلي بدأ المفاوضات بالفعل مع بيراميدز للحصول على الثلاثي. وكانت في البداية عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات، قبل أن يجري ياسين منصور رئيس شركة الكرة اتصالات أيضا مع مسؤولي بيراميدز لإبرام الصفقة.

وعرض الأهلي مبادلة بعض لاعبيه بالإضافة إلى مبلغ مالي للحصول على اللاعبين، لكن بيراميدز رفض الأسماء المعروضة وطلب الحصول على مبلغ مالي فقط.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز طلب الحصول على 5 مليون دولار لبيع إبراهيم عادل، وبرروا طلبهم بأن اللاعب يملك عرضا بالفعل مقابل 3 مليون دولار، فيما حدد 2.5 مليون دولار لبيع أسامة جلال.

وأخيرا بخصوص محمد حمدي ظهير أيسر الفريق، فقد جدد عقده مع بيراميدز قبل عدة أشهر لموسمين مقبلين، وبالتالي قرر الأهلي إرجاء البت في أمره لوقت لاحق.

إبراهيم عادل انضم إلى بيراميدز قادما من نادي المريخ عام 2018. صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة، سجل فيهم 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

وانضم أسامة جلال إلى بيراميدز قادما من إنبي هذا الموسم. صاحب الـ24 عاما شارك في 25 مباراة. سجل فيهم هدفين.

وأخيرا، انضم محمد حمدي إلى بيراميدز قادما من النادي المصري عام 2018. صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 39 مباراة، صنع فيهم أربعة أهداف.

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