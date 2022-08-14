سكاي: يونايتد يربط مستقبل رونالدو بسلوكه مع الفريق

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 17:55

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو أمام بريتفورد

وضع نادي مانشستر يونايتد لاعبه كريستانو رونالدو تحت المتابعة في الفترة المقبلة من أجل تحسين سلوكه وتصرفاته مع الفريق.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن يونايتد سيمنح رونالدو فرصة أخيرة لتحسين سلوكه وذلك بعدما بدر منه خلال الفترة الماضية.

هذا وإلا سيضطر النادي للتفكير في إنهاء عقد رونالدو مع الشياطين الحمر.

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وشارك رونالدو البالغ من العمر 37 عاما في هزيمة مانشستر يونايتد القاسية أمام برينتفورد برباعية دون رد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتغيب رونالدو عن بداية فترة إعداد مانشستر يونايتد استعدادا للموسم الجاري، بسبب رغبته في الرحيل والانتقال لأحد الفرق التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

لكن إدارة مانشستر يونايتد رفضت رحيله وأكدت على أن اللاعب يجب أن يلتزم مع فريقه خلال الموسم الجاري.

ويتبقى في تعاقد رونالدو مع مانشستر الموسم الجاري فقط، بعدها سيصبح لاعبا حرا يحق له الانتقال لأي ناد آخر.

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