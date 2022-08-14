قائمة الزمالك – عودة عمر السعيد.. وغياب الونش أمام الإسماعيلي

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي مساء الإثنين في دور الـ 16 لكأس مصر.

وشهدت القائمة عودة عمر السعيد بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته لمدة شهر عن الملاعب.

فيما يغيب محمود حمدي "الونش" بعد أن حامت الشكوك حول مشاركته بسبب الإصابة.

ويدافع الزمالك عن لقبه في كأس مصر الذي حصده النسخة الماضية بفوزه على الأهلي 2-1.

قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي

الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار"

الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه

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