كين: هدفي في الوقت القاتل؟ لم أر إلا اهتزاز الشباك

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

هدف هاري كين مع توتنام أمام تشيلسي

شدد هاري كين هداف توتنام على أن التعادل أمام تشيلسي ليس بالنتيجة السيئة خصوصا مع سجل سبيرز السابق في ستامفورد بريدج.

وسجل كين هدف التعادل لتوتنام أمام تشيلسي في الدربي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وقال هاري كين في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "كانت مباراة صعبة، لعبنا ضد فريق جيد. كنا نعلم أنها ستكون معركة صعبة، الشوط الأول لم نكن جيدين بما فيه الكفاية مع الكرة أو بدونها لكن في الشوط الثاني خرجنا وضغطنا بشكل جيد حتى تسجيل هدف التعادل".

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وأضاف "واستقبلنا هدفا ثانيا بشكل محبط لكننا واصلنا القتال والضغط وحصلنا على واحدة في النهاية هناك. أنا سعيد بالطريقة التي قاتلنا بها خاصة في الشوط الثاني".

وتابع عن الهدف "لقد لعبت الكرة ولم أستطع أن أر إلى أين ذهبت ثم رأيت اهتزاز الشباك وكانت أمام جمهورنا، بعد تلك الفرصة التي أهدرتها، كان من الجيد أن تسكن هذه الكرة الشباك".

وواصل "لقد كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا لإظهار مكانتنا كفريق. إنه ماراثون وليس سباق عدو سريع ولدينا طريق طويل لنقطعه مع وجود كأس العالم في منتصق الموسم لكنها كانت مهمة خاصة بعد الخسارة هنا لخمس أو ست سنوات، ستامفورد بريدج لم يكن أفضل مكان لنا على مر السنين لذا فإن الخروج بنقطة في النهاية كان شعورا جيدا".

وأتم عن طرد المدربين "إنه لأمر مخيب للآمال رؤية البطاقات الحمراء، لم أر ما حدث ولكنها في النهاية مباراة عاطفية، دربي لندن والشغف من كلا الجانبين. أراد كلا الفريقين الفوز. وهذا ما يحدث في بعض الأحيان في هذه المباريات".

وسجل كين هدفه الـ184 في الدوري معادلا رقم سيرجيو أجويرو في المركز الرابع للهدافين التاريخيين.

الهدف هو الـ42 لهاري كين في دربيات لندن بفارق هدف واحد عن تييري هنري متصدر قائمة الهدافين.

تشيلسي سيستضيف ليدز يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري، بينما سيلعب توتنام أمام ولفرهامبتون على ملعب الأول.

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