توخيل يوضح سبب الشجار مع كونتي

فسر الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي سبب اشتباكه مع الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنام.

واشتبك توماس توخيل مع أنطونيو كونتي مرة أولى بعد هدف تعادل توتنام قبل أن يتكرر ذلك بعد نهاية المباراة.

وتعادل توتنام خارج ملعبه أمام تشيلسي بهدفين لكل فريق، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج معقل الأزرق.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة بي بي سي الإخبارية عن الطرد: " اعتقدت أنه عندما يتصافح شخصان فيجب أن ينظرا إلى أعين بعضهما البعض ولكنه كان له رأي آخر".

وأضاف "لم يكن هذا ضروريا ولكن كثير الأشياء لم تكن ضرورية أيضا".

وواصل عن ما حدث بعد الهدف الأول "لم يكن هناك أي مشكلة بخصوص ذلك".

🔵⚪ Late dug out drama leads to both Thomas Tuchel and Antonio Conte receiving a red card 😳 pic.twitter.com/l9Zq9UZhlu — Football Daily (@footballdaily) August 14, 2022

واستكمل "كرة قدم لعبة عاطفية. لسنا بحاجة إلى إشعالها. لديك مدربين عاطفيين على خط التماس وهذا كل شيء".

واستطرد عن احتفاله بهدف تشيلسي الثاني "في منتصف الاحتفال اعتقدت أنه لا ينبغي أن أفعل ذلك. لقد كانت فرحة نقية بعد تعادل غير مستحق، قد تسيئ إلى الخصم ولكنهم فعلوا نفس الشيء بعد التعادل".

وأردف "أنا محبط بالطبع لأنه كان يجب أن نحقق الفوز، وكان يجب أن يتم إلغاء هدفي توتنام. من الصعب تقبل ذلك في زمن تقنية الفيديو".

وأتم "كان من الممكن أن يكون فوزا كبيرا لنا لأن الأداء كان رائعا للغاية والطريقة التي لعبنا بها ومدى انضباطنا".

وشهدت المباراة مناوشات بين المدرب الألماني توخيل، والإيطالي كونتي.

وعقب هدف توتنام الأول الذي سجله إيميل هويبرج نشبت مشادة بالأيدي بين المدربين خارج الخطوط.

وذلك بسبب اعتراض توخيل على هدف توتنام مطالبا بعدم احتسابه بداعي وجود خطأ.

لتتوقف المباراة لعدة دقائق ويتدخل رجال الأمن واللاعبين قبل أن تنتهي المشاجرة بينهما وحصل أنطونيو كونتي على البطاقة الصفراء.

وبعد أن سجل تشيلسي الهدف الثاني عن طريق رييس جيمس، انطلق توماس توخيل نحو كونتي محتفلا بالهدف بطريقة جنونية.

ثم سجل تشيلسي هدف التعادل عن طريق هاري كين وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

وعقب المباراة ذهب توخيل لمصافحة كونتي، وبدور جذب المدرب الإيطالي نظيره الألماني نحوه وهاجمه برأسه، لتنشب مشادة أخرى جديدة بينهما أقوى من المشادة الأولى.

ليشتعل ملعب ستامفورد بريدج ويتدخل أعضاء الجهازين الفنيين للفريقين واللاعبين وأفراد الأمن.

وبعد نهاية المشاجرة بينهما أخرج الحكم البطاقة الحمراء لكلا المدربين.

ويلعب تشيلسي ضد ليدز يونايتد، بينما يلعب توتنام ضد ولفرهامبتون.



















































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